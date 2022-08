Pausa na campanha para um almoço no Dia dos Pais

Uma bem temperada galinhada feita no fogão a lenha alimentou a todos nesse domingo especial de dia dos pais

Paulo Octávio, candidato a governador pelo PSD, deu uma breve pausa de duas horas na campanha para receber o carinho e a amizade dos filhos, na tarde deste domingo (14), Dia dos Pais. Cumprindo uma tradição de todas as famílias brasileiras, ao lado da esposa Anna Christina Kubitschek, ele reuniu os filhos André Kubitschek, Felipe Octávio e Paulo Palmer para o almoço em família, realizado no Kioske 14 Irmãos, no Guará.

Uma bem temperada galinhada feita no fogão a lenha alimentou a todos. Os filhos se dividiam entre brincadeiras e elogios ao pai. “Ele é meu maior parceiro, pois está comigo para o que der e vier desde pequenininho”, disse André Kubitschek, candidato a deputado federal pelo PSD, que também caminhou com ele pelas quadras do Guará. Já Paulo Palmer, o mais velho, parabenizou o pai e agradeceu “pela força e pela saúde” dele.

O cardápio do almoço foi escolhido pelo próprio PO e preparado por um nome conhecido da gastronomia popular de Brasília. João Pescocinho é dono do Kioske 14 Irmãos, que antes levava seu nome. Este ano, ele será candidato a deputado distrital, como fez em 2018. E vem ajudando outros comerciantes desde o último pleito. “É um lutador, que dá vida digna à sua família e preocupa-se com os seus colegas. Agradeço a dedicação do João Pescocinho em preparar uma refeição tão especial para todos nós, especialmente em um dia tão importante”, concluiu PO.