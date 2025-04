Páscoa colorida: Mr. Brownie e Happy Harry lançam collab especial

Nesta Páscoa, o coelho veste azul, pensa fora da casca e entrega bem mais do que chocolate. A Mr. Brownie e a sorveteria Happy Harry acabam de anunciar uma parceria inédita, que promete colorir o feriado com sabores ousados, experiências afetivas e surpresas para guardar no coração – e no feed.

O carro-chefe da collab são os Egg Bites: sobremesas artesanais feitas com cascas de ovos de Páscoa da Mr. Brownie, tingidas com os tons vibrantes da Happy Harry e recheadas com gelatos da marca. Rosa, branco e azul se transformam em sabores: fragola, pistache e a combinação de Fior di Latte com brigadeiro. O resultado? Uma explosão visual tão deliciosa quanto instagramável.

Egg Bites. – Foto: Divulgação

Outro destaque da campanha é o enigmático ovo de chocolate azul, criado especialmente para as crianças e fãs mais fiéis das marcas. Com embalagem irreverente e edição limitada, ele é o protagonista da ação “Caça ao Ovo Azul”, que acontece nos dias 19 e 20 de abril – uma celebração à altura dos 65 anos de Brasília.

Durante a brincadeira, quem encontrar o cobiçado ovo azul vai ganhar brindes e experiências exclusivas. Mas atenção: o produto estará disponível apenas nessas datas e exclusivamente nas unidades da Happy Harry da 201 Sul, 408 Sul e 308 Norte. Fora disso, nem o coelho dá conta de encontrar.

A linha completa da campanha poderá ser encontrada em todas as lojas da Happy Harry, em pontos selecionados da Mr. Brownie e também no iFood de ambas as marcas – com exceção do misterioso ovo azul, reservado a sete chaves para a ação especial.

“Queremos transformar a Páscoa em um momento de descoberta e conexão emocional com o nosso público”, explica Guilherme Lombardi, responsável pela Comunicação das marcas. “Mais do que chocolate, pensamos em criar memórias afetivas.”

Para Vítor Craveiro, CEO da Happy Harry, a proposta vai além da sobremesa: “A gente acredita que toda sobremesa boa carrega uma história feliz. Nesta Páscoa, quisemos criar momentos, memórias e experiências para guardar no coração – e no rolo da câmera também.”