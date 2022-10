Parque da Cidade recebe festival de cervejas artesanais neste fim de semana

Evento terá almoço musical com chorinho, espaço kids, ações sustentáveis e circuito para a famosa corrida da cerveja

O Brasília Brew Fest – BBFH terá sua segunda edição de 2022 realizada neste sábado e domingo, 15 e 16 de outubro, no estacionamento 10 do Parque da Cidade (em frente ao balão da 906 sul), em formato totalmente novo: gratuito, ao ar livre e unindo gastronomia, música, arte, espaço kids e ações sustentáveis, além da famosa corrida da cerveja.

A arena do evento estará montada em uma área de 3.000 m2 e bem arborizada do Parque da Cidade, com bastante sombra para o público. O espaço vai dispor de uma Vila Cervejeira com dezenas de marcas de cervejas artesanais brasileiras e internacionais, além de stands de vinhos e espumantes, coquetéis e drinks e cafeteria.

Já a área gourmet, vai reunir vários stands e food-trucks da cidade. Entre as opções de cardápio que merecem destaque estão as carnes premium, arroz carreteiro no disco de arado, acarajé, pizzas, massas, hambúrgueres artesanais na grelha, queijos e salames especiais.

O Espaço Kids do BBFH terá controle de fluxo e monitores especialistas, brinquedos infláveis, desenhos para colorir, pipoca, algodão doce, balões, bolhas de sabão e guloseimas para as crianças.

Na arena do evento também compõem a estrutura: bicicletário para estacionar as bikes, espaço lounge com puffs infláveis, fraldário para os bebês e mesas e cadeiras.

Programação musical

Durante os dois dias de evento, a programação musical também foi pensada para harmonizar com os períodos do dia e da noite, no almoço o evento receberá apresentações de chorinho com o grupo Trio Virato, já no Happy Hour durante a tarde e final do dia apresentações dos DJs Léo QP e Marcos Pinheiro, enquanto que à noite, a música fica por conta das melhores bandas covers da cidade, homenageando os principais grupos do pop/rock nacional e internacional, como AC/DC, Metallica, Alice in Chains, Audioslave, Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, Muse, Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude.

Já no domingo, a partir das 9h, o evento dá início a concentração dos atletas cervejeiros que irão participar da corrida. Sob o comando de animadores, um aquecimento descontraído vai preparar os participantes para a largada que será às 10h.

Sem caráter competitivo e num ambiente de muita descontração, criatividade e diversão, a proposta é que os participantes sintam-se a vontade para se fantasiar de seu personagem ou herói preferido, ou mesmo usar a já conhecida camiseta amarela oficial do evento, para correr, caminhar batendo papo com amigos e aproveitar o parque da cidade. O percurso da corrida tem 4km e considera duas voltas no circuito central do Parque da Cidade.

A taxa de inscrição é de R$ 100 e dá direito a um kit com camiseta e copo oficiais, medalha de participação, numeração, pulseiras de controle, tickets consumo no posto de hidratação e growler com cerveja e show ao vivo na arena após a corrida.

Serviço

Brasília Brew Fest – BBFH Beer Lounge

Onde: gramado do Estacionamento 10 do Parque da Cidade (ao lado do balão da 906 sul)

Quando: sábado, 15 de outubro, 10h às 23h; domingo, 16 de outubro, 10h às 22h

Entrada gratuita mediante apresentação do voucher antecipado a ser retirado no site www.bbfh.com.br

Corrida da Cerveja: taxa de Inscrição: R$ 100 com direito a kit com camiseta e copo oficiais, medalha de participação, numeração, pulseira de controle, consumo no posto de hidratação, growler com cerveja e show ao vivo de encerramento da corrida, na arena do BBFH.

Inscrições: www.brasiliabrewfest.com.br/ingressos ou www.centraldacorrida.com.br/brasilia-brewrun.

Menores somente terão acesso acompanhados dos responsáveis.

A maioridade será checada na entrada do evento e os maiores de idade serão identificados e receberão pulseira de maioridade que permitirá o consumo de cervejas, vinhos, coquetéis e drinks.