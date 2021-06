Parmê VIP promete noite especialmente romântica para o dia dos namorados

Para os pombinhos que desejam celebrar a data sem deixar de lado o romantismo, o restaurante Aquela Parmê traz a combinação perfeita para o momento

O amor está no ar! Os casais de Brasília que buscam celebrar a data em grande estilo, romantismo e de forma bem especial, podem contar com o projeto gastronômico do Aquela Parmê. O restaurante garante que o Parmê VIP tornará inesquecível a noite dos enamorados. O presente que, vale para o casal, é composto de um corte nobre de Angus, o bombom alto empanado em panko e coberto por muita mozarela maçaricada. Essa composição promove sabor e a textura ideal para mexer com os sentidos.

O prato principal é acompanhado por um legítimo fettuccine italiano. Tudo isso regado ao molho de tomate artesanal exclusivo Aquela Parmê. Para harmonizar com essa iguaria não poderia faltar um vinho Rosso ou Primitivo italiano para completar a experiência romântica.

Parmê VIP. Foto: Núbia Selen

Os interessados podem encomendar a Parmê Vip a partir de R$ 250,00, por meio do WhatsApp (61 98156 9038), com até um dia de antecedência.

A casa está aberta de segunda a domingo, de 11 às 22h, no sistema delivery e takeaway.

Serviço:

Valor: a partir de R$250,00 + valor da taxa de entrega

Endereço: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Whatsapp: (61) 98156-9038

Instagram: @aquelaparme

Cardápio: http://aquelaparme.com.br/

Dias e Horários de Funcionamento: Todos os dias das 11 às 22 (sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos, Ifood, UberEats, Rappi e 99Food

Take-out com descontos e ofertas exclusivas pedindo pelo: http://aquelaparme.com.br/

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo, e PIX.