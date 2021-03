Restaurante Norton tem Paella e mini ovos recheados para Páscoa

O menu pode ser pedido via delivery, takeout ou consumido no próprio restaurante

O Restaurante Norton, localizado no Brasil 21, investiu na Paella Valenciana para a Páscoa. Composta de pescada amarela, camarão, lula, marisco, frango, tomate, pimentão, ervilha e arroz, pode ser pedida via delivery (Ifood), takeout ou consumida no restaurante. Além dela, os Chefs Myriam Carvalho e Victor André criaram ovos recheados nos sabores de: prestígio, brigadeiro e frutas vermelhas.

O menu com uma Paella para três pessoas mais os mini ovos custa R$195 para takeout ou consumo no restaurante e R$230 pelo Ifood. Já a Paella individual mais um mini ovo custa R$89 para takeout ou consumo no restaurante e R$105 pelo Ifood. A Paella já faz parte do cardápio do Norton, mas os ovos estarão disponíveis apenas nos dias 2, 3 e 4 de abril (sexta, sábado e domingo) para almoço das 12h às 15h ou jantar das 19h às 23h (dependendo do decreto do GDF).

Serviço:

Paella e mini ovos de Páscoa do Restaurante Norton

Data: dias 2, 3 e 4 de abril

Almoço das 12h às 15h

Jantar das 19h às 23h (dependendo do decreto do GDF)

Endereço: Meliá Brasil 21 (SHS quadra 6)

Estacionamento cortesia por 3h

@nortonrestaurante