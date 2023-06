Os mitos e verdades por trás da salsicha

A indústria alimentícia tem regulamentações rigorosas para garantir a qualidade e segurança dos produtos que são comercializados

Se você é apreciador de salsicha, seja ela do jeito que for, você já ouviu a frase “não queira saber como ela foi feita”. Isso acontece devido à crença de que o alimento é feito de sobras de carne pouco valorizadas.

A base da salsicha é composta principalmente de sobras e aparas dos cortes tradicionais de boi, frango e porco. Essas partes, que são menos valorizadas, são congeladas, para depois serem cortadas em pequenos pedaços por máquinas automáticas especializadas.

Depois do corte, as carnes passam pelo cutter, onde acaba virando uma espécie de farelo. É nessa etapa que é adicionado o sal, o amido de milho, temperos e conservantes. Com o sabor já pronto, o produto passa pelo processo de embutimento, que começa assim que a pasta de carne sai do cutter. A mistura é usada para encher as tripas, que podem ser naturais ou artificiais. Após encher, são torcidas ou amarradas mecanicamente.

Uma fez fechadas, as salsichas são colocadas em uma estufa para cozinhar. As defumadas são mergulhadas em um líquido com essência de madeira, que dá o sabor característico.

Já cozidas, as salsichas são resfriadas rapidamente com uma ducha de água gelada. Esse processo elimina microrganismos que possam ter sobrevivido ao calor da estufa e ajuda a desprender a tripa de plástico. O produto alimentício ainda passa por um processo de tingimento para melhorar seu aspecto visual, e depois, são embaladas a vácuo, garantindo maior conservação do produto.

Antes do consumo, é recomendado que as salsichas sejam fervidas, para que sejam eliminados microrganismos que possam ter resistido aos processos de cozimento e resfriamento.