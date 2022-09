Opte por comidas leves para enfrentar o calor

Confira dicas de restaurantes para provar receitas criativas e refrescantes

Nos últimos dias, o Distrito Federal tem enfrentado um calorão com altas temperaturas, chegando a 35ºC em algumas regiões. Além disso, a umidade do ar segue baixa, ficando entre 20% e 10% durante o dia. Nesse período do ano, muita gente busca se alimentar sem aquecer muito o corpo, optando por pratos leves. Por isso, restaurantes da cidade apostam em receitas refrescantes na tentativa de amenizar os efeitos no auge da seca brasiliense.

O poke, tradicional receita havaiana, é uma das estrelas do cardápio do Aloha Ni Hao (Águas Claras) é uma ótima pedida para a época. A casa oferece a opção para montar, a partir de R$ 48,90, ideal para personalizar o prato com os ingredientes favoritos, sendo mais de 50 itens para escolha, entre arroz, camarão, salmão, shimeji e acompanhamentos como beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate-cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa, entre outros.

Divulgação

No Bla’s (406 Norte) a boa pedida, para começar, é ceviche à moda peruana (R$ 29,90): peixe branco em cubos, ao molho de limão, laranja e gengibre, com milho crocante, cebola roxa e batata doce; ou tartar de atum (R$ 34,90): atum selecionado, bem picadinho, com molho oriental, sunomono e palha de alho poró com alga nori. A casa conta também com salada (R$39,90), sendo possível adicionar uma proteína ao prato: camarão (R$29,90), peixe (R$25,90), frango (R$19,90) ou filé mignon (R$29,90).

Divulgação

Para quem for ao Le Parisien (103 Norte), como entrada, a boa pedida é frisée aux lardons (R$38): salada de alface frisée com lardons de bacon, ovo mollet, farofa de cebola e copa defumada e vinagrete de mostarda dijon. Para o prato principal, o restaurante conta com steak tartare (R$ 82): carne bovina crua cortada em pequenos cubos e temperada com um delicioso molho de mostarda, alcaparras, picles e cebola. Acompanha salada de alface frisée e batata frita.

Divulgação

No Horta Cozinha Criativa (202 Sul), o menu Horta Week (R$ 54,90 – duas etapas | R$64,90 – três etapas) conta com a tilápia grelhada servida com mix de grãos cítrico, legumes grelhados na parrilla e molho de manga e limão entre as sugestões de pratos para escolha. A opção dá direito a um buffet de saladas como entrada. O cardápio ainda traz o Salmão do Horta (R$54,90) selado servido com molho de laranja e gengibre, arroz negro com sementes e legumes grelhados na parrilla.

Se você procura por um lanchinho ou mesmo um bom sanduíche, o Mint Essential Café (402 Sul) traz saborosas toast, nas versões tradicional (R$8), avocado (R$18), homus (R$18) e tofu (R$21). Para acompanhar, bebidas refrescantes, como sodas italianas autorais, de frutas vermelhas (R$15), gengibre (R$15), maçã verde (R$18) e coco (R$18); ou até mesmo os cafés gelados, como cold brew (R$14) com aroma natural de tangerina; e frapê (R$19) com aroma natural de hortelã-pimenta.

Divulgação