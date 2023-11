O Concorrente lança nova carta de drinques

POST PATROCINADO

Casa aposta em clássicos, autorais e receitas sem álcool

Conhecido por seus hambúrgueres, O Concorrente (409 Norte) expande seu leque de opções e entra no mundo das bebidas. A casa acaba de lançar uma carta de drinques especiais.

Os clássicos ganham destaque. O Margarita (R$ 39) é preparado com tequila, suco de limão, licor de laranja e um toque de açúcar, enquanto o Aperol Spritz (R$ 35) combina aperol, espumante, água com gás, fatias de laranja e cereja.

Para os amantes de drinques mais intensos, o Negroni (R$ 35) é uma boa escolha, feito com gin, vermute tinto, campari e toques cítricos de laranja. Já quem gosta de diferenciar pode optar pelas opções especiais, como o Contatinho (R$ 45), que traz vodka, cordial de hibisco, suco de limão, xarope de tangerina e uma espuma de hibisco; e o Date (R$ 35), que combina vodka, licor de café, licor de amarula e uma cereja banhada em chocolate.

O Concorrente oferece ainda uma coleção de caipiroscas em diversas versões, preparadas com vodka importada (R$ 35) ou super premium (R$ 45), todas com homenagens à capital federal. Entre as sugestões, destaque para o Asa Norte, feito com vodka, maçã verde, essência de maçã e pera. O Eixão tem vodka, abacaxi, hortelã, espuma de gengibre e raspa de limão. Já o Tesourinha é uma mistura de vodka, uva verde, pera, kiwi e maçã verde.

A coleção de gin tônica, com opções de gin importado (R$ 35) ou super premium (R$ 45), traz referências às gírias populares do quadradinho. O Véi mescla gin, morangos fatiados, lichia, folhas de hortelã, essência de morango e tônica. O DiRocha é preparado com gin, maracujá, limão siciliano, folhas de manjericão e um toque de energético tropical. Já o Kbuloso é feito com gin, morango, amora, hortelã, espumante e espuma de gengibre.

E para aqueles que preferem desfrutar de uma noite sem álcool, a casa também tem opções. A carta inclui o Santo Melão (R$ 25), feito com xarope de melão, suco de limão com toque de capim santo e água com gás. O Tangerine Soda (R$ 25) é uma refrescante combinação de tangerina, essência de tangerina e água com gás. Já o Tomato Sweet (R$ 25) contém suco de tomate, sal, pimenta, suco de limão e um toque de molho inglês.

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 23h30; terça, das 11h45 às 23h30; de quarta a sábado, de 11h45 até 1h30; domingo, de 11h45 às 23h30

Mais informações: @oconcorrente