Nove ideias de harmonização com cerveja

Veja como é possível fazer combinações para todos os gostos

Um bom vinho, adequado ao tipo de prato, pode realçar o sabor dos alimentos e tornar o momento ainda mais gostoso. Contudo, não é só o vinho que pede por harmonização (ato de unir dois ou mais elementos que combinam): também é possível harmonizar pratos com cerveja.

Segundo a sommelière de cervejas e Craft Ambassador da Heineken Priscilla Salenave, unir cerveja com comida significa promover uma experiência gastronômica melhor do que se os dois fossem consumidos separados. Para que ocorra o ‘match’, é necessário equilíbrio. “Por exemplo, pratos mais intensos combina com cervejas mais intensas e alcoólicas; refeições mais leves pedem cervejas mais refrescantes”, detalha.

A cerveja, apesar de ser feita basicamente com água, malte, lúpulo e levedura, também pode ser produzida com adjuntos, como milho, arroz, frutas, condimentos. Ou seja, é possível fazer combinações para todos os gostos. Priscilla lembra que, dentro do grupo Heineken, as cervejas crafts, como Eisenbahn Estilos, Baden Baden, Lagunitas e Blue Moon, proporcionam melhores experiências de harmonização. Enquanto isso, Amstel, Heineken e Eisenbahn Pilsen harmonizam com qualquer prato, menos os doces.

Para colocar em ação esses conceitos, Priscilla Salenave escolheu nove pratos do cardápio do restaurante Living HNK Brasília, localizado no Aeroporto JK. Confira:

Hambúrgueres

O BLT Burger (R$ 54,60) combina com uma bebida encorpada. Para o prato, feito com hambúrguer grelhado, queijo mussarela, bacon, alface, tomate e maionese defumada, servido no pão brioche, a sommelière sugere o consumo da Eisenbahn Pale Ale. Com 4,8% de teor alcoólico, a cerveja apresenta notas maltadas e frutadas com breve influência do lúpulo.

Massas

No quesito massas, Priscilla selecionou dois pratos: o Fettuccine Carbonara (R$ 60,40) e a pizza Marguerita (R$ 54). Para o primeiro, a sugestão é a Eisenbahn Weizenbier, a clássica cerveja de trigo. Ela possui um sabor mais doce, mas ainda assim equilibrado, e tem baixo teor alcoólico e baixo amargor. A pizza Marguerita harmoniza bem com a Eisenbahn Pale Ale. A cerveja, cuja fermentação é alta, tem sabores que lembram caramelo junto com um leve amargor do lúpulo.

Carnes e peixes

Para os amantes de pratos com proteína animal, a sommelière escolheu duas opções do cardápio do Living HNK Brasília. Primeiro, o arroz de costela (R$ 74), uma mistura de arroz com costelinha suína desfiada, tomates e crispy de cebola. Ele dá match, segundo Priscilla, com a Baden Baden IPA. Com teor alcoólico de 6,4%, a cerveja possui um amargor intenso e aroma de maracujá e cítrico, provenientes do lúpulo e da adição do suco da fruta.

Outro prato escolhido pela sommelière é o salmão ao pesto (R$ 84,90), um filé de salmão grelhado regado com molho pesto e servido com arroz branco e legumes assados. Uma boa harmonização para ele seria a Blue Moon Witbier. Como uma boa Witbier, a Blue Moon é uma bebida de trigo com adição de sementes de coentro e casca de laranja. Além disso, a cerveja tem baixo amargor e teor alcoólico de 5.4%.

Risotos

Risoto também combina com cerveja. É o que prova a sommelière Priscilla Salenave. Para o tradicional risoto de limão siciliano (R$ 73,90), a sugestão de harmonização é a Baden Baden Witbier. Produzida com maltes de trigo e cevada, a cerveja não é filtrada e traz um sabor refrescante e cítrico de laranja e o toque levemente picante da semente de coentro. Uma fusão de sabores!

Saladas

A clássica salada feita com alface americana envolta em molho caesar e queijo parmesão e servida com frango grelhado, a Chicken Caesar (R$ 51), vai bem com a Eisenbahn Weizenbier. Com baixo amargor e teor alcoólico, a cerveja é extremamente refrescante e cai super bem para as altas temperaturas do verão.

Aperitivos

Um dos clássicos e queridinhos do Living HNK Brasília, o Panini Living (R$ 48) harmoniza bem com a Baden Baden Cristal. O pão de queijo recheado com costelinha desfiada, cebola caramelizada na Heineken e queijo canastra combina com uma cerveja leve e refrescante, como ela. Uma pilsen saborosa, a Baden Baden Cristal possui um aroma floral do lúpulo e leve dulçor dos maltes especiais.

Doces

Para finalizar a experiência gastronômica e de harmonização com cervejas, Priscilla escolheu o pudim (R$ 27). Com ele, a sugestão é combinar com a Baden Baden Golden. A cerveja, do tipo Ale, é diferenciada. Ela possui um sabor adocicado, coloração dourada e aroma marcante de canela e frutas vermelhas.