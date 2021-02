Nova edição da Restaurant Week Brasília traz o tema “Histórias do cerrado”

Tradicional festival gastronômico começa nesta sexta-feira (19), e vai até 14 de março, em formato físico ou por delivery, com preços entre R$ 46,90 a R$ 89,00.

O famoso quadradinho do Brasil, com pouco mais de 5.802 km² de extensão é privilegiado por ter o cerrado como sua principal vegetação. O segundo maior bioma do país possui uma rica biodiversidade de características únicas tendo como destaque os frutos originários de grandes árvores esparsas. Certamente, você já ouviu falar do pequi, buriti, baru, cagaita, murici e cajá-manga. Pois bem, esses são apenas alguns, dessa valorosa fartura de frutos, que para boa parte do Brasil ainda não é tão familiarizada.

Inspirado pelas riquezas do cerrado brasileiro, a Restaurant Week decidiu homenagear e chamar atenção para as riquezas que esse bioma nos proporciona, tendo como tema “Histórias do cerrado” para sua 24ª edição na capital do Brasil. A proposta, claro, é fazer com que os chefes de cozinha dos restaurantes participantes elaborem menus inéditos utilizando os frutos, vivências, histórias e mitos do cerrado para compor os pratos.

A nova edição da Restaurant Week está marcada para começar no próximo dia 19 de fevereiro, sexta-feira, e contará com 40 casas participantes. Pelo segundo ano consecutivo, o festival também funcionará em formato de delivery e com retiradas direto no restaurante. Para esta edição, o evento contará com três categorias: Menu Restaurant Week: R$ 46,90 almoço e R$ 58,90 jantar; Menu Restaurant Week Plus: R$ 55,00 almoço e R$ 68,00 jantar; Menu Restaurant Week Premium: R$ 68,00 almoço e R$ 89,00 jantar.

Quem quiser uma experiência mais completa direto nos restaurantes pode ficar despreocupado. As casas funcionarão com sistemas de reserva para o evento, um esforço a mais para garantir organização, respeito aos protocolos de segurança e ao distanciamento social.

Confira os restaurantes participantes

Barbacoa, Bartolomeu, Blas, Caminito Parrilla Asa Norte, Caminito Parrilla Sudoeste, Conte, Croissanterie, Dom Francisco 402 Sul, Dom Francisco Asbac, Doma Rooftop, Domaine, Dudu Bar, Fortunata, Fred Restaurante, Gran Bier, Horta Cozinha Criativa, La Terrasse, L’Entrecôte de Paris, Liv Lounge, Mangai Shopping ID, Mangai Lago Sul, Nakombi, Nau Frutos do Mar, Nonna Augusta, Ouriço, Paris 6, Pecorino Asa Sul, Pecorino Boulevard Shopping, Pecorino Park Shopping, Pinguim, Quitinete Gourmet, Reduto Bar, Restaurante Universal, Rio Bistro e Lounge, Sagrado Mar, San Lorenzo Bistro, Saveur, Southside Brasília e Toro;

Ação social

Os clientes podem ainda acrescentar R$ 1 por menu, que serão arrecadados e doados para a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida, que assiste crianças portadoras do vírus HIV e constrói brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 15 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 12 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

Serviço

24ª Brasília Restaurant WeekData: 19 de fevereiro a 14 de março

Valores:

Menu Restaurant Week: R$ 46,90 almoço e R$ 58,90 jantar

Menu Restaurant Week Plus: R$ 55,00 almoço e R$ 68,00 jantar

Menu Restaurant Week Premium: R$ 68,00 almoço e R$ 89,00 jantar

Ação social: Amigos da Vida

Para mais informações e acesso ao menu dos restaurantes: www.restaurantweek.com.br

Redes sociais: @restaurantweekbrasil