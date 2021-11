Nord Festival estreia nova temporada no Laguna

Cortes especiais, novas guarnições e paisagem à beira-lago compõem a nova edição do Nord Festival, entre os dias 21 e 28 de novembro

Uma experiência gastronômica única. Essa é a ideia que conduz a nova temporada do Nord Festival, festival de churrasco, que acontece, desta vez, no Laguna Drinks & Food (Setor de Clubes Sul). O festival será realizado aos domingos, entre os dias 21 e 28 de novembro, das 12h às 18h. Os ingressos, a partir de R$ 160,00 (individual) podem ser adquiridos pelo site www.nordfestival.com.br ou R$ 176,00 no local, a partir das 11h nos dias do evento.

Idealizado pelo Chef Dudu Camargo, que se uniu aos quatro mestres churrasqueiros da capital federal, Lierson Mattenhauer, Moisés Costa, Fred Trentino e Bruno Oliveira, o Nord Festival vai levar os comensais a um passeio completo pelo universo do churrasco. A temporada apresenta novidades, entre elas: mais diversidade de cortes de carnes especiais, mais guarnições assinadas pelo Chef Dudu Camargo, horário ampliado e o serviço volante, que vai levar as delícias direto à mesa para aqueles que não quiserem se deslocar até as estações montadas no espaço.

A trilha sonora é comandada pelo DJ Mafra e apresentação de voz e violão de Paulo Veríssimo, com o melhor do pop e rock nacional e internacional. O evento conta também com brinquedoteca em toda a sua duração (R$ 25,00), de 3 a 12 anos.

O cardápio

Responsáveis por comandar o fogo e a brasa, os quatro mestres churrasqueiros comandam o preparo dos cortes de carne servidos diretamente das estações e pelos próprios churrasqueiros. Os preparos vão ser separados entre parrilla, american barbecue (defumação) e fogo de chão (assados em temperatura lenta a céu aberto).

Na parrilla serão feitos os cortes Short Rib defumado no varal e finalizado na prancha, shoulder grelhado na parrilla e picanha defumada e grelhada. Pelo método american barbecue serão brisket (peito bovino defumado por 12h no estilo texano), pork ribs (costelinhas suínas defumadas) com molho barbecue e asinhas de frango. No método fogo de chão serão preparados frango inteiro, costela bovina, linguiças e porchetta. Junto aos cortes de carne, o serviço volante servirá as linguicinhas e as asinhas de frango.

Nord Festival. Foto: Divulgação

Nord Festival. Foto: Divulgação

Nord Festival. Foto: Divulgação

Nord Festival. Foto: Divulgação

Nord Festival. Foto: Divulgação

As mais de 20 guarnições criadas pelo chef Dudu Camargo a partir de diferentes referências do Brasil e do mundo enriquecem a experiência gastronômica com as carnes. Entre as opções, Mexidão brasileiro (arroz à base de feijão carioca, carnes variadas, molho inferno, tomate, pesto); Mexidão mediterrâneo (arroz de sete grãos com fava, legumes, cogumelos, gengibre, pimenta, caldo de ostra, frutas frescas, raspas de limão); Chutneys variados (manga, maçã verde, frutas vermelhas com manjericão e cointreau); Geléias; Tartar de banana; Caldeirada de pequi com taioba, diferentes preparos de Arroz; Feijão; Pães de alho e Saladas.

Saiba mais

O nome “Nord” é uma referência à cultura rica e festeira dos povos nórdicos ancestrais, como na Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia, onde a carne estava sempre presente na sua gastronomia. Os povos ancestrais, em especial os vikings, promoviam encontros que uniam as populações das suas regiões em torno do alimento a partir de criações de bovinos, caprinos, ovinos e também equinos, galinhas, patos e gansos, sempre regado a muita música e bebidas típicas.

Serviço:

Nord Festival

Ingressos: www.nordfestival.com.br

R$ 160 individual, R$ 290 duplo, R$ 560 quádruplo

R$ 1.600 bangalô (até 10 pessoas) sujeito à disponibilidade

R$ 176,00 bilheteria, individual (a partir das 11h da manhã)

R$ 50 (8 a 12 anos)

Grátis até 8 anos

Data: 21 e 28 de novembro

Horário: de 12h às 18h

Local: Laguna Food & Drinks

Contato: nordfestival.com.br

Telefone: (61) 99802-4076