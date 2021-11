Nespresso apresenta collab de edição limitada assinada pela estilista johanna ortiz

Composta por acessórios e cafés exclusivos a Edição Limitada Festive – Gifts of the Forest,da designer de moda colombiana, é inspirada na magia da floresta e traz em primeira mão o primeiro café 100% sombreado

Com a proposta de homenagear e reconhecer os presentes que a floresta nos dá e para celebrar o clima festivo do Natal proporcionando uma experiência única, a Nespresso, pioneira em cafés porcionados de alta qualidade sustentável, traz ao Brasil a Edição Limitada Festive – Gifts of the Forest. A coleção natalina de cafés é desenvolvida com a estilista colombiana Johanna Ortiz.

Inspirada na beleza das florestas, a coleção Gifts of the Forest submerge na essência da marca. Para isso a Nespresso capturou os sabores e aromas, e traz ao Brasil os novos sabores da linha Festive 2021: Forest Fruit Flavour e Forest Almond Flavour, que aliam a profundidade da natureza ao ambiente em que o café é cultivado, e Forest Black, o primeiro café sombredo da Nespresso, cultivado sob a copa das árvores. Para dar vida a edição natalina, Johanna Ortiz, grande nome da moda da América Latina, se inspirou na interação entre a natureza e a sustentabilidade, que transportam os aficionados por café para o universo festivo da Nespresso.

“Para mim, design e natureza andam de mãos dadas, e é por isso que essa colaboração ressoou pessoalmente. O café colombiano também tem um lugar verdadeiramente especial em meu coração e como uma apoiadora ativa na luta contra as mudanças climáticas, sabendo que a Nespresso está indo além de seus compromissos agroflorestais ao apoiar a proteção de 10 milhões de árvores na Amazônia, foi mais um grande motivo pelo qual esta colaboração fez todo o sentido. Ao projetar a coleção, tive a ideia de capturar a beleza da floresta em cada peça, incorporando ricas copas das árvores e tons de terra escuros em meus designs. Tem sido um processo e uma parceria incríveis, da qual gostei profundamente”, explica Johanna Ortiz.

Descubra os cafés de edição limitada festive

Forest Black

A copa das árvores fazem a diferença no cultivo do Forest Black. Desenvolvido com a técnica de sombreamento total realizada na Colômbia, Peru, Guatemala e Índia, o procedimento além de proteger os grãos proporciona um maior sabor ao café. As exóticas notas amadeiradas vão transportar as papilas gustativas às profundezas da floresta e conferem um espresso picante.

Forest Black. Foto: Divulgação

Forest Fruit Flavour

Como pedras preciosas que iluminam o solo da floresta, os aromas de frutas silvestres vermelhas percorrem o café espresso, enquanto os cereais dos Arábicas da América do Sul assume uma nota festiva de confeitaria doce.

Forest Fruit Flavour. Foto: Divulgação

Forest Almond Flavour

Forest Almond Flavour é o deleite ao paladar. O sabor adocicado das nozes embutido nos Arábicas da América do Sul deste espresso, confere uma sutileza ao espresso. Prepare-se para descobrir notas de amêndoa marcadas por baunilha e um leve sabor frutado no caráter de cereal suave deste café.

Forest Almond Flavour. Foto: Divulgação

Além dos cafés de edição limitada de Nespresso o público também as deliciosas receitas de coquetéis do café Gifts of the Forest, especialmente elaboradas para aprimorar a experiência sensorial. Cada sugestão drinks foi cuidadosamente selecionada, trazendo um sabor da natureza e sofisticação em cada xícara. Para saber mais visite www.nespresso.com/recipes.

Caneca Touch

Como parte da collab entre Johanna Ortiz e Nespresso, chegam ao país também, por tempo limitado a icônica caneca de viagem Touch completamente renovada. Disponível na cor dourada, ele remete ao brilho das festividades natalinas, que reluz em qualquer lugar