Nespresso lança Ispirazione Novecento e Ispirazione Millennio, novos cafés de Edição limitada

Ispirazione Novecento e Ispirazione Millennio são as novidades, inspiradas na história, arte e expertise de torra dos mestres italianos

Ao longo dos séculos, assim como novos movimentos artísticos surgiram e cresceram, os estilos de torra do café também evoluíram. De fato, apesar da longa história do café na Itália, a cena dos cafés especiais no país está florescendo dos campos de Genova, passando por Veneza, Florença e Roma, até Palermo, no mar da Sicília. A Nespresso, pioneira em cafés de alta qualidade sustentável, capturou os sabores e aromas, e traz ao Brasil os novos sabores da linha Ispirazione Italiana. Os lançamentos de Edição Limitada Ispirazione Novecento e Ispirazione Millennio aliam o tradicional ao moderno e integra a coleção de nove cafés inspirados nas especificidades e técnicas de diversas regiões da Itália. Disponíveis a partir deste mês em todo o Brasil, eles foram desenvolvidos para homenagear a expertise de torra dos mestres italianos que refinaram sua arte ao longo do tempo para revelar novos perfis que atendam aos paladares que se encontram em constante evolução. Cada um deles é uma verdadeira obra-prima da história de torras clássicas do país.

“O brasileiro gosta de um café mais intenso e isso só é possível pela infinidade de possibilidades de torras e a Itália é uma inspiração para todos os admiradores do café nesse quesito”, comenta Monica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil. “É importante enfatizar que a Itália é um país com uma rica diversidade cultural e isso se aplica também às torras dos cafés. Nossa linha Ispirazione Italiana tem a intenção de representar e trazer referências das torras regionais, exceto o Ristretto Italiano que faz alusão ao país como um todo”, finaliza a executiva

Faça uma viagem no tempo com Ispirazione Novecento

A Edição Limitada Ispirazione Novecento foi inspirada nos clássicos espressos italianos da década de 1940. É uma variedade que retrata os primeiros bares de cafés stand-up, em uma época em que a torra era mais lenta e, muitas vezes, feita a lenha, e as misturas eram ditadas pelos grãos disponíveis na Europa do tempo de guerra. Composto por Arábicas tradicionais e Robustas da África Ocidental, a novidade resulta em um espresso intenso com notas de especiarias, nozes e envolto a um crema denso e escuro.

Embarque no moderno com Ispirazione Millennio

Por sua vez, o Ispirazione Millennio, segue perfis aromáticos de novas tendências de torraartesanal que tem conquistado o país com sabores mais ácidos e frutados. Para atingir esse sabor fresco e moderno, Arábicas brasileiros e colombianos torrados mais leves e em menos tempo foram misturadas com grãos do subcontinente indiano. O resultado é um café bem encorpado e agradavelmente intenso com notas de especiarias, boa acidez e toque frutado.

A arte vem em muitas torras

A linha Ispirazione Italiana da Nespresso é muito mais do que uma variedade de café de inspiração italiana, é uma obra-prima habilmente trabalhada, equilibrando diversos aromas, sabores e influências geográficas. A gama permanente de nove cápsulas de café oferece uma ampla variedade de espressos e ristrettos, cada uma capturando a essência da torra de uma cidade ou região italiana, das influências picantes do norte da África em Palermo à rica profundidade da história de Roma. A linha está disponível para o sistema Original com alguns cafés que também podem ser preparados em medidas lungo ou com leite.

As Edições Limitadas Ispirazione Novecento e Ispirazione Millennio estarão disponíveis a partir do dia 30 de agosto, nos canais oficiais da marca – nas Boutiques, no site, no aplicativo ou pelo telefone 0800 7777 737, por R$ 3,20/cápsula ou R$32,00 um estojo com dez cafés.

Para obter mais informações sobre a linha Ispirazione Italiana, visite https://www.nespresso.com/br/pt/order/capsules/original