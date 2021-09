Mike’s Hard Lemonade se une a Whindersson Nunes para anunciar chegada em todo o Brasil

Em campanha, marca reforça como encontros simples e despretensiosos proporcionam momentos mais divertidos

Sucesso de vendas nos Estados Unidos e Canadá, Mike’s Hard Lemonade chega neste mês em todas as regiões do Brasil com o objetivo de oferecer um drink pronto com vodka e suco de limão, leve, refrescante e saboroso, para quem busca outras bebidas alcoólicas além da cerveja. O produto é uma das grandes apostas da companhia e vem sendo impulsionado pelo Fundo de Bebidas da ZX Ventures, hub de aceleração e inovação da Ambev que contribui para o desenvolvimento de novas bebidas.

Para contar a novidade ao público, Mike’s se uniu a Whindersson Nunes em campanha que explora como encontros simples e despretensiosos, assim como o da vodka com o suco de limão, proporcionam momentos mais gostosos e divertidos. A primeira iniciativa dessa união vai ao ar nas redes sociais da marca e do artista nessa semana.

Confira

“Nossa marca é simples, autêntica e divertida e, por isso, buscamos uma personalidade que carregasse os mesmos valores para nos ajudar a amplificar a história”, afirma Eugênia Zagallo, gerente de Marketing de Mike’s.

“Essa parceria tem tudo a ver comigo. Me diverti na gravação e estou tendo a chance de criar conteúdos bem-humorados para o público, que é o que gosto de fazer”, comenta o youtuber.

Mike’s Hard Lemonade possui 5% de teor alcoólico e pode ser encontrado em latas de 269ml, pelo e-commerce Empório da Cerveja, no aplicativo Zé Delivery e nos principais pontos de venda do país.

Mike’s Hard Lemonade. Foto: Divulgação

