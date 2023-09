Mezanino realiza festival gastronômico com menu a partir de R$ 79

Gastrobar traz sabores do mediterrâneo e da culinária brasileira nos pratos do festival, assinados pelos chefs Maikon Douglas & Charles Oliveira

O gastrobar Mezanino BRB realiza, até 15 de outubro, um festival gastronômico. Com três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), os pratos custam R$ 79 no almoço e R$ 115 no jantar. A mescla entre culinária nacional com toques da gastronomia europeia é o destaque.

Os pratos levam assinatura do chef Maikon Douglas e sub-chef Charles Oliveira, colaboradores da cozinha da casa.

Para o almoço, o menu do festival traz como opções de entrada Dadinho de Tapioca ou o Duo Terra e Mar, que inclui bolinho de bacalhau e croquete de carne ao molho da casa, clássicos da cozinha brasileira e do mediterrâneo. Já nos principais, trazendo referências ao Cerrado e ao Nordeste, os clientes podem optar pela Sobrecoxa à Galinhada, desossada com arroz de cúrcuma, polenta cremosa e molho au jus, ou pela Carne de Sol da Casa com baião cremoso, queijo coalho e farofa crocante. Como sobremesa, a casa oferece uma releitura das confeitarias francesa e italiana com Crème Brulée com chantilly de nata e compota de frutas vermelhas, ou o Tiramissu de Doce de Leite com praliné de pé-de-moleque e sorvete de leite.

Nas entradas do jantar, o público também pode escolher entre Arancini de cogumelos ao molho de casa, ou pelo Duo Terra e Mar. Já na etapa seguinte, as opções incluem Linguini ao molho dijon com escalope de filé ao molho roti, ou Frutos do Mar ao Pomodoro, servidos sobre purê de batata ao molho bisque. Nas sobremesas, o Crème Brulée ou o Tiramissu. Vale destacar que os clientes BRB têm direito a isenção na taxa de manutenção cobrada na entrada do espaço e a um café expresso curto 3Corações como cortesia.