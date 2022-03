Menu executivo do Mezanino da Torre de TV chama atenção pela brasilidade e apresentação impecável

Iniciativa do Banco de Brasília (BRB) com a Corretora Seguros BRB e a Financeira BRB, o gastrobar traz opções de almoço com combinações que brincam com o paladar do público nos sabores e texturas. Nas sobremesas, o toque de memória afetiva se destaca

O Mezanino da Torre de TV promete uma explosão de sabores para o paladar dos brasilienses e visitantes que passarem por lá para almoçar. Elaborado pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito, o menu executivo é servido de terça a sexta-feira e apresenta combinações interessantes e curiosas que dão água na boca. O público do gastrobar pode escolher uma entrada e um prato principal pelo valor de R$ 67, com três opções de cada. Para adicionar uma sobremesa, entre as duas opções oferecidas no menu, são mais R$ 15. É a pedida perfeita para curtir o melhor da gastronomia ao longo da semana!

Uma das entradas que mais saem na casa, o delicioso Carpaccio de Lagarto Semi Grelhado acompanha dijonnaise, lascas de parmesão, mini rúcula, honey lemon dressing e os crackers de alcaparras – grande diferencial do prato. Outra opção é a Salada Mezanino, um mix de folhas com tomate-cereja, castanha-do-Pará, maçã-verde, molho de iogurte com queijo e queijo árabe chancliche. A terceira entrada é o incrível Tartar de Beterraba com queijo de cabra, abacate, mini milho, parmesão, mini salada e crackers de bijú.

Salada Mezanino. Foto: Divulgação Carpaccio semi grelhado. Foto: Divulgação

Para o prato principal, fica a indicação de um sucesso da casa: risoto de pescoço de peru, acompanhado de aioli de pequi, farofa de baru com bijú e melado de cana. Também integra as opções o Salmão Grelhado, servido com mousseline de couve flor caramelizada, farofa de coco verde, emulsão de leite de tigre e raspas de limão tahiti. Outra aposta deliciosa é um dos pratos mais recentes da casa: o Picadinho de Fillet ao molho rotti, com arroz branco com cebola brown, banana brûlée com cumaru, farofa croc e ovo mezanino.

Doce querido entre os brasileiros, o pudim aparece como uma das opções de sobremesa em três texturas diferentes – a tradicional, em forma de creme e uma espuma de pudim – e acompanha um crumble de amêndoas. A segunda opção não deixa a desejar em termos de brasilidade: bolo de rolo com sorbet de graviola, calda quente de goiabada e crocante de crumble.

Cardápio da casa

Além das ofertas do menu executivo, o Mezanino tem um cardápio completo com cafeteria, bebidas e vinhos, sem falar nas demais opções de entradas, pratos principais e sobremesas. Entre os principais, destaque para o Risoto de Camarão, servido com maçã verde, aspargos, tomate confit, furikake e raspas de limão (R$ 87). O Fideuá Terra & Mar também é uma forte aposta da casa, com camarão, coração de galinha e bacon (R$ 77).

Para quem dispensa proteína animal nos pratos principais, o gastrobar contempla os vegetarianos com o Risoto Duo de Cogumelos Shitake e Shimeji (R$ 89), ou o purê de mandioquinha que acompanha um mix de legumes assados, farofa de biju e lama de coco verde (R$ 79), que é vegano. No caso de restrições alimentares, consulte os garçons e receba sugestões dos próprios chefs.

Mês da Mulher

Vale destacar que, ao longo de março, a tradicional degustação de quatro rótulos de vinhos (R$ 96) Del Maipo que o Mezanino promove às terças-feiras terá um desconto de 50% para o público feminino, em homenagem ao Mês da Mulher. Para cada rótulo, o cliente tem direito a duas taças. É a oportunidade perfeita para apreciar a vista noturna da capital federal!

Serviço:

Mezanino

Onde: Primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Entrada: R$ 10,00 (taxa de manutenção)

Para mais informações: @meza.nino

Horários da cozinha:

Terça a sexta-feira

11h30 às 15h30: menu executivo e à la carte

17h30 às 19h: menu de entradas

19h às 23h: menu jantar

Sábado

9h às 13h: menu brunch

12h às 15h30: menu à la carte

17h às 19h: menu entradas

19h à 0h: menu jantar

Domingo

9h às 13h: menu brunch

12h às 18h: menu à la carte

Terça dos vinhos

Quando: terças-feiras, a partir das 20h, com 50% de desconto para mulheres durante o mês de março

Valor: R$ 96 por pessoa (Quatro rótulos Del Maipo, entre espumante, branco, tinto e rosé)