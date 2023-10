Mercearia promove “Workshop de Vinhos do Velho Mundo”

Evento será realizado na próxima sexta-feira (6) e contará com degustação de oito rótulos. Saiba como se inscrever

O Mercearia Bar & Restaurante decidiu promover um workshop de vinhos para seus clientes. O evento será realizado nesta sexta-feira (6), das 19h às 22h, e contará com uma aula básica de conhecimento sobre harmonização de rótulos, degustação e jantar, a R$ 139,90 (por pessoa).

Ao todo serão oito rótulos a serem degustados, sendo dois destes de cada país: França, Itália, Espanha e Portugal. As inscrições podem ser feitas diretamente na casa, localizada na 404 Sul, ou pelo telefone (61) 99800-9358.

Serviço

Workshop de Vinhos do Velho Mundo

Sexta-feira, 6 de outubro

Das 19h às 22h

No Mercearia Bar & Restaurante – 404 Sul, Bl. C, lj. 7

R$ 139 por pessoa

Mais informações: @merceariabarerestaurante