Bla’s Cozinha Criativa participa do festival Menu Estilo Banco do Brasil

Evento “Menu Estilo Banco do Brasil” acontece até o dia 20 de janeiro

Até o dia 20 de janeiro de 2022 acontece o festival Menu Estilo Banco do Brasil, um evento exclusivo para clientes Estilo Banco do Brasil com Ourocard, que acontece em mais de 90 restaurantes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Recife, Fortaleza e Salvador.

Neste ano, um dos representantes da capital federal é o restaurante Bla’s Cozinha Criativa, na 406 Norte. Sob o comando do chef Gabriel Bla’s, a casa serve um menu degustação em cinco etapas no valor de R$ 149,90, disponível no almoço e no jantar.

Para começar, duas entradas: Amuse bouche e Cogumelos com tuile, coalhada, terra verde, abobrinha e tomate confit. Na sequência, os pratos principais: Pescada da feira ao molho de açafrão, mandioca frita, cenoura orgânica na manteiga e vagem; e Filé mignon com demi glace, aligot de mandioquinha, saladinha de brotos e cebola braseada.

No final, para adoçar o paladar, o público poderá provar ainda um saboroso Creme de batata doce roxa com lemon curd, massa breton de gengibre e suspiro de sobremesa. O evento ainda contempla com a oferta: na compra de uma garrafa de vinho de uma seleção especial, leve para casa uma segunda garrafa gratuitamente.

Filé mignon com demi glace, aligot de inhame, saladinha de broto. Foto: Divulgação

Creme de batata doce roxa com lemon curd, massa breton de gengibre e suspiro. Foto: Divulgação

Os rótulos disponíveis, no Bla’s, entre os tintos são: Blas Valmarino Merlot, Pinto Bandeira – Brasil (R$ 160), Latin Vide Carmenere, Valle Central – Chile (R$ 140) e Bodega Privada Malbec, Região Mendoza – Argentina (R$ 150);

Já entre os vinhos brancos o público pode optar entre: Flor da Coutada, Região do Alentejo – Portugal (R$ 150) e Bodega Privada Chardonnay, Região Mendoza – Argentina (R$ 160). Mas para quem prefere os espumantes, a casa conta com Garibaldi Vero Brut, Serra Gaúcha – Brasil (R$ 110) e Garibaldi Vero Rose, Serra Gaúcha – Brasil (R$ 120).

Serviço

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Festival Menu Estilo Banco do Brasil

Data: 29 de outubro de 2021 a 20 de janeiro de 2022

Valor do menu em 5 etapas: R$ 149,90