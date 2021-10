Comandado pelo chef Rodrigo Almeida, Maraí Beach é segundo restaurante da Casa Maaya

A boa gastronomia é uma das muitas experiências na visita da Casa Maaya, projeto de “lifetime use” criado pelo Grupo Funn Entretenimento localizado às margens do Lago Paranoá

Depois de lançar o restaurante asiático Yukatán, com menu de Francisco Assis (@assisemcasa) e Juliano Guinoza (Nakka, SP), o espaço lança outra atividade gastronômica.

O Maraí Beach é comandado pelo chef Rodrigo Almeida (Med Cuisine & Club). O menu do restaurante apresenta uma experiência da gastronomia contemporânea baseada na bagagem do chef pelo Brasil e pelo mundo. Rodrigo já trabalhou com nomes como Alex Atala, Emmanuel Bassoleil e Roland Villard.

Os pratos remetem desde a cozinha das nossas raízes, até o que há de mais conceitual na culinária contemporânea. Entre as entradas, destaque para a Burrata Maraí servida com baunilha de Madagascar, tomate cereja em rama regado de azeite de manjericão e orégano e cesta de pães. A sobremesa surpreende com o menu confiança, com Popurri de doces do chef.

Mar e Terra são os conceitos usados na concepção dos pratos principais. O Bacalhau assado na brasa (servido com purê de batata baroa, alho negro, cebola marinada, tuile de broa de milho, tomate carbonizado e pó de azeitona) e o Lagostin na manteiga de algas e favo de mel (com nhoque de baroa ao molho de amêndoas) representam o mar no menu. A terra é lembrada no Assado de tiras (com espuma de mandioca na manteiga da terra defumada), Frenck rack de cordeiro ao molho de damasco (com couscous marroquinho de frutas secas e castanhas) e Ravióli rechado (Ravioli de abóbora assada na brasa ao molho de gorgonzola e cebolas caramelizadas, nozes e chips de abóbora).

Bacalhau assado. Foto: Nescau

Burrata Maraí. Foto: Nescau

A carta de drinks se divide em bebidas feitas especialmente para o Maraí, clássicos e opções sem álcool. Entre os Drinks Maraí, estão o Tinto del mar (redução de cranberry, gin Langley’s, Lemon Cordial, suco de limão e composta de cranberry) e o Tulum (gin Langley’s com infusão de pitaya e hibisco, licor Cointreau, suco de limão e espumante brut). Para quem preferir as alternativas “no alcohol”, a pedida é a Soda Maraí (Soda refrescante de frutas com especiarias).

O estabelecimento funciona de terça-feira a sexta, das 12h à 2h. Sábado, das 12h às 15h. Domingo, das 12h às 2h. Reservas: 99858-6426.

Maraí Beach. Foto: Alexandre Queiroz

Maraí Beach. Foto: Alexandre Queiroz

Casa Maaya

Com cerca de 10 mil metros quadrados, a Casa Maaya reúne operações gastronômicas, atividades esportivas no Lago Paranoá, quadras de beach tennis, piscina, beach club, SPA e área kids em um ambiente plural homogêneo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O local funcionará para sócios e não-sócios. Os não-sócios pagam um day use e os demais serviços à parte. De terça a quinta-feira, a entrada é gratuita. Às sextas, aos sábados (até as 15h) e aos domingos (até as 15h), o couvert é a partir de R$ 20. A partir das 16h no sábado e no domingo, é necessário garantir o ingresso antecipado para o Sunset. Os ingressos estão à venda em https://www.popingressos.com.br/eventos/.

MAAYA

TR SCES Trecho 1, conjunto 17, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70.200-001 – Ao lado do Rubaiyat

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h à 2h. Sábado, das 12h às 15h. Domingo, das 12h às 2h. Reservas: 99858-6426.

@casamaaya