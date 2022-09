Mais restaurantes oferecem descontos no Dia do Cliente

Veja mais três dicas de onde aproveitar a data

Restaurantes de Brasília estão se preparando para oferecer promoções e descontos aos consumidores no Dia do Cliente, comemorado nesta quinta-feira (15). Veja mais três dicas de onde aproveitar a data:

Para mimar os clientes ao longo desta quinta-feira (15), o Living Heineken Brasília oferece 15% de desconto em todo o cardápio de bebidas. O Living HNK funciona 24 horas por dia, servindo desde o café da manhã até o jantar.

O Mezanino Gastrobar, no rooftop da Torre de TV, oferecerá 20% de desconto para todos os clientes (desconto não cumulativo).

O Piselli Brasília serve, nesta quinta-feira (15/9), como cortesia aos clientes, as Pepitas Piselli, autorais da casa, acompanhadas de um café espresso. A sobremesa consiste em uma delicada trufa de cacau, que lembra uma ervilha, marca registrada do restaurante, e que contrasta bem com a força do café Orfeu, café brasileiro premiado mundialmente.

Serviços:

Living Heineken Brasília: Praça Pick-Up do Aeroporto Internacional de Brasília | funcionamento 24h, todos os dias da semana | mais informações em @livinhhnkbrasilia

Mezanino: rooftop da Torre de TV | funcionamento de terça-feira a domingo | informações em @meza.nino ou (61) 99167-7812

Piselli Brasília: Iguatemi Brasília | funcionamento de seg. à qui. das 12h às 23h, sex. e sáb das 12h à 0h | mais informações em @pisellibrasilia ou (61) 2780-0326