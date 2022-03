Le Parisien participa da 25ª edição do festival Restaurant Week

Casa preparou menu especial em três etapas a partir de R$ 79

De 4 a 27 de março, Brasília será palco da 25ª edição do Restaurant Week. O festival é um dos mais famosos do mundo e promete movimentar a capital federal. O evento conta com a participação do Le Parisien, um autêntico restaurante francês no coração do Brasil. Localizado na 103 Norte, a casa se destaca com pratos que prometem conquistar o paladar dos brasilienses. O restaurante traz um incrível menu em três etapas, assinado pelo chef Leandro Nunes e preparado especialmente para a ocasião, disponível no almoço (R$ 79) e no jantar (R$ 109).

No almoço, o comensal pode optar para entrada por uma Mini salada Le Parisien com tomate confit, suprême de laranja e vinagrete de mostarda dijon ou Vichyssoise: Sopa fria de alho poró com crudité de legumes. Entre as opções de prato principal, um delicioso Saint Peter com crosta de castanha e ervas sobre piperade de pimentões e Gastrique de laranja ou um saboroso Moelleux de acém cozido na cerveja preta com crosta de ervas e purê de batatas com picles de maxixe.





Para adoçar, são duas opções: um Crème Brûlée cozido com crosta maçaricada de açúcar ou Pera Belle Helene: pera cozida em vinho branco com calda de chocolate.

Já no jantar, o menu conta com Tartine de salmão curado com maionese de dill ou Trio: uma coxinha de boeuf bourguignon, uma croquete de brie e um mini steak tartare como opções para entrada. Para o prato principal, a casa preparou duas sugestões: Peixe do dia sobre barrigoule de palmito e pistou de manjericão ou um apetitoso Baby Beef ao molho bordelaise, terrine de macaxeira com manteiga de garrafa e picles de cebola roxa.

Para finalizar o jantar, a sobremesa fica por conta da incrível Pain perdu: “rabanada” francesa servida com creme inglês e frutas ou Caiu a tartine de chocolate…, uma saborosa tartine desconstruída de chocolate com creme de limão.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 8h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 8h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 8h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food