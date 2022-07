Joy Flavors aposta em três menus especiais de brunch

Casa traz opção americana, autoral e vegana, disponível das 7h às 12h

De origem britânica, o brunch é uma refeição que combina o café da manhã com o almoço, ideal para aqueles que acordam um pouco mais tarde. Tradicionalmente é servido aos fins de semana e feriados. A opção é um dos destaques do recém-inaugurado Joy Flavors, na Asa Norte, que preparou um menu especial para os brasilienses sedentos por boa comida.

Disponível das 7h às 12h, a casa conta com três sugestões de brunch, que são acompanhadas de suco de laranja, mix de frutas, iogurte, granola, e uma bebida quente de sua escolha (café, café com leite ou infusão da casa). “O brunch é uma refeição muito difundida fora do país. Estamos investindo nesse menu para atrair um público que gosta de comer bem, mas às vezes acorda mais tarde e não encontra um bom café da manhã”, explica Pedro Henriques, um dos sócios do Joy.

Para quem curte um café da manhã no estilo clássico dos Estados Unidos, ou sempre sonhou em sentar-se à mesa e provar deliciosas receitas, assim como os filmes hollywoodianos, o American Brunch (R$43,90) é o pedido certo. O menu conta com pão de longa fermentação, ovos mexidos, bacon, cream cheese, avocado e molho joy.

Em uma versão autoral, o Joy brunch (R$44,90) traz uma saborosa tapioca com queijo coalho e manteiga de garrafa, geleia de morango com toque de pimenta e ovo pochê. Mas para quem é vegano, o Vegan brunch (R$54,90) apresenta um apetitoso pão de longa fermentação, tofu defumado, avocado, tomate cereja confit, requeijão vegano e granola salgada.

Aos domingos, para acompanhar a refeição, a casa lança um projeto musical para deixar as manhãs ainda mais aconchegantes. Para animar o público, o DJ Wash Coelho é a atração.

JOY

Endereço: SCRN 702/703 Bloco H Entrada 49 – Asa Norte

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Instagram: @joyhostelbrasil

Telefone: (61) 3542-9909

WhatsApp: (61) 99155-7240

Site: www.vemprojoy.com.br