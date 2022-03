Brasília ganha nova experiência gastronômica em meio à natureza, o Jardim Secreto

Como menu assinado pela chef Leninha Camargo, o Jardim Secreto terá uma atmosfera única e funcionará no maior viveiro de plantas do DF

Vem aí uma nova experiência gastronômica conectada com a natureza. A partir de março, o Jardim Secreto oferece ao público a oportunidade de degustar um menu de alta cozinha, em um restaurante montado dentro do Viveiro da Transplantas, às margens da Vicente Pires, a 6 km do Plano Piloto. A data precisa para início da operação será divulgada em breve.

A proposta, concebida pelos mesmos criadores de Trust, Vila Jeri e Cerrado Wine, visa proporcionar uma vivência inédita de total imersão na natureza, com a desconexão do cotidiano da cidade, porém, mantendo o privilégio de desfrutar de um serviço de qualidade só encontrado em um meio urbano.

Experiência gastronômica afetiva

Com o mote “respire bons momentos”, e partindo da premissa de que o contato com o ambiente natural traz inúmeros benefícios à saúde, os organizadores montaram o Jardim em um local especial para agregar ainda mais exuberância ao projeto.

Segundo Ygor Brito, um dos sócios, “o Jardim Secreto pretende fazer seu público relaxar em meio a muito verde e ar puro, podendo desconectar-se de tudo, nem que seja por apenas algumas horas de tranquilidade. Com isso, contribuímos para o bem-estar do corpo, da mente e das relações interpessoais, apresentando os pratos deliciosos

preparados por nossa chef”.

Maurício Rodrigues, também sócio da iniciativa, revela sua visão sobre o espaço de alta cozinha: “temos boas expectativas para essa nova experiência que oferecemos a Brasília. Juntamos natureza com elegância e uma excelente gastronomia para manter a tradição de oferecer serviços inusitados e de qualidade a nossa fiel clientela. Sabemos das

altas exigências de nosso público, então, buscamos sempre inovar dentro de nosso ramo de atuação”.

Design Biofílico

A designer de interiores, Thaís Borges, responsável por projetar o espaço, explica com detalhes, como conceber uma experiência sinestésica como essa: “a partir do design biofílico, proporcionamos uma qualidade de bem-estar físico e mental. Estudos comprovam que com essa proposta, a pressão arterial diminui consideravelmente, a sensação de

relaxamento é maior, a possibilidade de conexão afetiva aumenta, além disso, potencializa a criatividade. Aproveitando o mote secreto, deixamos algumas instalações artísticas ‘escondidas’ pelo interior, para ampliar a experiência do público, as quais podem ser fotografadas ou filmadas, por exemplo”.

E para coroar a inovação, o ambiente terá ativações especiais como um labirinto de espelhos e uma fonte natural, criada especialmente para o projeto, que funcionará apenas com água pluvial, aproveitando o momento chuvoso do período de inauguração.

Além disso, o espaço também contará com atrações musicais ao vivo, principalmente apresentações de MPB.

Projeto do Jardim Secreto. Foto: Divulgação

Cardápio afetivo

O menu será baseado na especialidade da renomada chef Leninha Camargo, que é a cozinha brasileira clássica. A ideia é realizar um resgate de pratos típicos com releituras para a alta gastronomia, usando técnicas inovadoras e apresentação impecável.

Chef Leninha Camargo. Foto: Divulgação

Leninha conta sobre o que o público pode degustar no Jardim Secreto: “minha inspiração para criar vem da infância no interior de Minas Gerais e da grande procura pela cozinha afetiva, da comida que abraça, que aconchega. Por isso, os pratos foram pensados para a ideia de comer no campo, devagar, em meio ao verde, observando as cores, sentindo os aromas e as texturas, para finalmente desfrutar dos sabores. Então, para alcançar essa experiência, uso ingredientes como o cajuzinho do Cerrado, em preparações veganas, assim como a taioba que é uma PANC e a tradicional castanha de baru”.

Ainda sobre o menu, a chef dá algumas sugestões de pratos criados a partir da bagagem adquirida em sua participação em um reality show de grande alcance: “recomendo fortemente nossos rolls de picanha defumada com confiture de cebolas, além do famoso carpaccio de abóbora, que foi a receita mais cobiçada da última temporada do

Mestre do Sabor. Também indico o confit de pernil sobre feijão virado e escaldado de galinha caipira com gema curada. E para sobremesa, brulée de arroz doce ao confit de laranja da terra e o pastelinho do Goiás com doce de leite quente e muita canela”.

Serviço:

Jardim Secreto – experiência gastronômica em meio à natureza.

Data: a partir de março, com data precisa para início da operação a ser divulgada

em breve.

Local: Viveiro da Transplantas, a 6 km do Plano Piloto, às margens da Vicente

Pires.

Rede Social: https://www.instagram.com/jardimsecretobsb/