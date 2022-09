Italianíssimo lança oferta de pizza às terças-feiras

“Essa é uma boa oportunidade para o público brasiliense se reunir em volta da mesa e provar cada pedacinho dos sabores que preparamos”, afirma o chef da casa

O restaurante Italianíssimo, na 412 Norte, traz uma oferta especial às terças-feiras. Toda terça, na compra de uma pizza grande, o cliente ganha uma pequena de banana como cortesia.

Entre as sugestões do cardápio, as premiadas internacionalmente Italianíssimo (R$ 88): molho napolitano, mozzarella, frango em cubos, espinafre, queijo brie, e molho de avocado com limão siciliano; e Filetto di Manzo (R$88): molho napolitano, mozzarella, filé em cubos, requeijão de leite, crispy de alho poró e manjericão fresco.

Há ainda opções como a Toscana (R$ 84): molho napolitano, mozzarella, calabresa, pepperoni, pimentão vermelho e azeitona preta; La Salsiccia (R$ 84): molho napolitano, mozzarela, linguiça artesanal, queijo coalho e crispy de bacon; e a pizza vegetariana Veggie (R$ 80): molho napolitano, mozzarella, abóbora assada, ricota fresca temperada, alho poró, amendoim e parmesão.

“O nosso menu traz uma variedade de receitas que o público ama, desde opções tradicionais, com o toque da casa, até pizzas eleitas as melhores do mundo. Essa é uma boa oportunidade para o público brasiliense se reunir em volta da mesa e provar cada pedacinho dos sabores que preparamos”, enfatiza o chef Marcello Lopes.

Italianíssimo

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb