Heinz entra no segmento de pimentas e lança trio

Lançamento traz o conceito de ‘Uma Viagem de Pimenta’, com três opções e diferentes níveis de picância

Após lançar produtos saborizados nas categorias maionese, ketchup e mostardas, a Heinz, referência mundial em Taste Elevation, anuncia a entrada em uma nova categoria inédita: pimentas. Unindo a picância, tão amada pelos consumidores deste tipo de produto, com a qualidade e sabor característicos dos produtos da marca, o lançamento traz o conceito de ‘Uma Viagem de Pimenta’, com três opções e diferentes níveis de picância.

Esse foi o primeiro produto da Kraft Heinz Brasil desenvolvido em um processo co-criativo com um grupo de consumidores. Primeiramente, a marca colocou um ‘anúncio fake’ em suas redes sociais comunicando o lançamento das pimentas – esse anúncio gerou 2x mais cliques do que a média de anúncios da categoria de alimentos, mostrando um grande interesse nessa proposta de produto. Em uma segunda etapa, a Heinz convidou um grupo de consumidores que se interessaram pela ideia para ajudaram, com auxílio de chefs, na co-criação da receita para refinar o sabor, a textura e a intensidade da picância até chegarem nos três sabores finais: Thai, Korean e Mexicana.

Feita com sweet chilli, a Thai é a mais suave das pimentas. Seu sabor adocicado combina perfeitamente com camarão empanado, dadinhos de tapioca e petiscos variados. Já a Korean tem um sabor mais marcante, no estilo asiático. Com gochujang e óleo de gergelim em sua composição, ela possui picância e textura na medida certa para gyozas, tempurás e lámens. A Mexicana, por sua vez, é feita com jalapeño e é a mais intensa do trio. Combinando picância com notas defumadas, é versátil para apimentar desde burritos até comida brasileira.

A Heinz apostou na nova categoria de Taste Elevation por três fatores chaves: frequência – o alto consumo de pimenta no dia a dia do brasileiro, ocasião – por combinar com inúmeros pratos, aumentando as ocasiões de consumo, e diferenciação – as pimentas já existentes nas gôndolas serem em sua maioria muito parecidas.

“Nós acreditamos que pimenta não pode ser tudo igual, e Heinz é a marca que sempre traz diferenciação e superioridade de sabor, por isso fomos buscar na culinária global 3 perfis de sabor, com 3 intensidades de picância diferentes, para agradar os mais diversos paladares”, comenta Marta Oliveira, Diretora de Estratégia e Transformação da Kraft Heinz.

As novas pimentas Heinz já estão disponíveis para compra online através da loja oficial da marca na Amazon ou nos pontos de vendas espalhados por todo o Brasil.