Haná aposta em pratos quentes para aquecer o paladar do brasiliense neste inverno

Localizado na quadra 408 da Asa Sul, o restaurante japonês apresenta uma variedade de pratos voltados para o período de inverno

A estação mais fria do ano chegou, e por aqui, na capital federal, já dá para sentir as baixas temperaturas. O inverno, que começou oficialmente, no hemisfério sul, nesta quarta-feira (21/6), é uma das temporadas mais sugestivas para experimentar as deliciosas receitas de um dos restaurantes japoneses mais tradicionais da cidade.



Localizado na quadra 408 da Asa Sul, o Haná Restaurante Japonês apresenta uma variedade de pratos voltados para o período de inverno, e com uma infinidade de sabores que convergem com a culinária japonesa, e com outros elementos orientais da gastronomia coreana, indiana, malaia, chinesa, sem deixar de lado a cozinha brasileira.



Quem passar por lá, contará com pratos quentinhos, que poderão ser saboreados tanto no à la carte, como no Buffet Light e no Rodízio Premium.

Foto: Divulgação

Entre os destaques do à la carte, temos:

MISSOSHIRO: Tradicional sopa japonesa feita de dashi (caldo de pescado) e missô (pasta feita a partir de soja) – R$15;

HANÁ GINGER DE FRANGO: Caldo à base de gengibre, macarrão transparente japonês, tomate cereja, cogumelos, alho poró, limão, coentro e fatias de frango – R$29,90;

HANÁ GINGER DE CAMARÃO: Caldo à base de gengibre, macarrão transparente japonês, tomate cereja, cogumelos, alho poró, limão, coentro e camarões – R$45,90;

HANÁ GINGER DE FILÉ: Caldo à base de gengibre, macarrão transparente japonês, tomate cereja, cogumelos, alho poró, limão, coentro e fatias de filé – R$49,90.

Buffet Light

Nessa opção são disponibilizadas, no buffet, cerca de 11 pratos quentes, entre eles: a sopa missô, feita à base de soja, yakissoba, pastel gyoza suíno, camarão imperial, feito com massa de batata, tilápia à milanesa, bolinho de bacalhau, hot Philadelphia, tempura de legumes, rolinho de chocolate com banana, entre outros. E tem mais, para quem não dispensa um sushi, ainda conta com mais de 40 peças. Para essa modalidade, é cobrado o valor de R$94,90, por pessoa, todos os dias, tanto no almoço como no jantar.

Rodízio Premium

Aqui, o diferencial é que além de todas as delícias dispostas no buffet, o comensal conta, ainda, com opções que podem ser pedidas para o garçom e levadas à mesa, como o shimeji, robatas de queijo coalho, de calabresa, de salmão, camarão alho e óleo, grelhados: filé de salmão com Teriyaki, filé de tilápia, entre outros.



E mesmo no frio, para quem não dispensa as outras iguarias, é possível, também, degustar os sashimis e carpaccios variados, temakis e os especiaizinhos do chef. O valor é R$124,90, por pessoa, todos os dias no almoço e jantar.



E, como o que é bom pode ficar ainda melhor, a casa também oferece aos clientes uma extensa carta de vinhos para harmonizar com os pratos. Entre os rótulos, estão opções italianas, portuguesas, argentinas e nacionais.



Serviço – Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Horário de funcionamento presencial: Almoço: Segunda a sexta-feira das 12h às 15h/ Sábados e domingos das 12h às 16h

Jantar: De domingo a quinta-feira das 18h30 às 23h/ Sexta e

sábado das 18h30 à 0h00

Instagram: @hanajapones

Facebook/restaurantehanabsb