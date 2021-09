Pizza e sanduíche com a deliciosa linguiça caipira são as novidades do mês na Grano & Oliva e Inforno Burger

Pratos vão ficar disponíveis, em ambas as Casas, por tempo limitado durante todo o mês de setembro

O chef Rodrigo Melo resolveu unir três de suas paixões, a pizza, o hambúrguer e a linguiça caipira artesanal, para criar pratos especiais para o mês de setembro, que farão parte do cardápio do mês das casas comandadas por ele, Grano & Oliva Pizzeria e a Inforno Burger D’Italia (403 Norte), tanto para delivery como para consumo no salão.

As delícias são uma parceria com um dos mais tradicionais fabricantes de linguiças artesanais do DF, o chef especialista em carne suína Leo Hamu. Na Grano & Oliva a pizza batizada de Vesúvio (individual R$ 38 e média R$ 59) leva molho pomodoro pelatti, queijo muçarela e linguicinha apimentada artesanal do Leo Hamu. Tudo isso em uma massa levíssima com 48h de fermentação. Já na Inforno, o burger Inforno di Leo (R$ 39) é feito com linguicinha caipira artesanal do Leo Hamu, massa com 48h de fermentação, pomodoro pelatti, queijo prato e aioli.

A Casa vai preparar duas versões do Inforno di Leo. No delivery, um sanduíche fechado, já quem consumir no restaurante contará com a versão aberta. Ficou com água na boca? Vale a pena conferir.

Inforno di Leo – Versão servida no local

Inforno di Leo – Versão servida no delivery

Pizza Vesúvio

Serviço

Grano & Oliva Pizzeria

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Instagram: @granoeolivapizzeria

Inforno Burger D’Italia

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento presencial

todos os dias, das 18h às 23h

Horário de Funcionamento delivery

todos os dias, das 18h às 00h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento (apenas delivery)

todos os dias , das 18h às 00h

Instagram: @infornoburger