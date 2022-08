Geléia Burger lança rodízio de mini-hambúrgueres na unidade de Santa Maria

Novidade passa a valer a partir da quarta-feira

O Geléia Burger está lançando um rodízio de mini-hambúrgueres a R$ 59,90. A novidade passa a valer a partir da quarta-feira, apenas na unidade de Santa Maria.

O rodízio oferece três tipos de hambúrgueres, além de entrada com coxinhas, anéis de cebola, pequenos quibes e batatas dos tipos chips e frisé e sobremesa com mini churros. No primeiro mês, a casa disponibiliza, de cortesia, um refil de Pepsi Black

A oferta é válida de terça a domingo, a partir das 17h. Crianças de 0 a 4 anos não pagam, e de 5 a 10 pagam meia.

Geléia Burger

Endereço: QR 214, conjunto D Loja 20 – Santa Maria

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria | Facebook – Geléia Hamburgueria