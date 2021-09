Brasília ganha novo gastrobar com destaque para gastronomia e cultura

Lurdinha Bistrô inaugura no próximo dia 14 de setembro, na 408 da Asa Sul com direito a happy hour

Com o intuito de inovar o mercado gastronômico, o espaço Lurdinha Bistrô abre as portas para o público, no próximo dia 14 de setembro, a partir das 18h. O espaço, que fica localizado na 408 sul, oferece culinária criativa com diversas opções de drinks e cardápio renomados, com opções de pratos com essência mediterrânea, vegetarianos e deliciosas sobremesas. Além disso, foi criado um pub reservado no segundo andar do estabelecimento.

O Bistrô faz parte da idealizadora do projeto, Lurdinha Lima, que já conseguiu conquistar o mercado do entretenimento da Capital Federal, há mais de 15 anos, quando iniciou a carreira em Araxá, Minas Gerais. “O conceito do Bistrô é inovador e cultural, onde trazemos todo requinte para um público específico como as celebridades, influencers e modelos”, explica empresária.

Para complementar a decoração, a empresária escolheu 30 formadores de opinião que terão suas imagens expostas por todo o ambiente e fizeram parte desse novo conceito. As mesmas foram personificadas pela desenhista Luisa Ferreira e entre os escolhidos estão os influenciadores: Thiago Malva, Elton Amaral, Diego Pupee, Luan Mello, os gêmeos Rodolpho e Anthony, Diego Giallanza, Nikole Lima, Alexandre Viana, Sarah Fisher, Marcelo Bimbi, Karol Loren, Thales Sabino, Hugo Sanromann, Sol Oliver, Thauanny Camilla e outras personalidades.







Para conquistar os apreciadores da gastronomia, a casa oferece diversos drinks exclusivos para acompanhar cada um dos pratos expostos em cardápio. O mixologista responsável pela carta de drinks, será Gutto Lopes, formado pela Shake Bar & Flair Training (RJ) e dentre suas Especializações estão Mixologia Molecular e Mixologia Criativa pela World Flair Association.





Atualmente é o Mixologista residente da Holding Oliveira, que conta com casas como Café De La Musique Brasília, A Vila Cozinha e Bar e o tão aguardado Lurdinha Bistrô. “Minha ideia é trazer uma coquetelaria com uma variedade de cores, aromas e sabores que vai surpreender os sentidos do público brasiliense”, garante.

Já o cardápio conta com a experiência do chef Kaio Vale, 22 anos e, apesar de novo, tem uma significante experiência dentro de grandes cozinhas em Brasília. “O cardápio foi pensado em uma gastronomia tradicional, trazendo clássicos como risotto e tagliatelle, porém com ingredientes e finalizações mais modernos e requintados”.

O horário de funcionamento da casa será de 18h as 2h, com direito a happy hour.

Serviço

Data: 14 de setembro

Hora: 18h

Endereço: CLS 408, Bloco B, Loja 7 – Asa Sul