Garam Um vem a Brasília para participar de workshop sobre café

Barista participa do workshop ‘Brewers e Competições’ a convite do PodPoCafé

A convite do canal PodPoCafé, o campeão brasileiro do Brazilian Brewers Cup Champion e 3º colocado no World Brewers Cup 2023, Garam Um, estará em Brasília no dia 10 de agosto, das 14h às 18h30, no hotel Grand Bittar, para participar como primeiro convidado do workshop ‘Brewers e Competições’.

O evento deve contemplar tanto os cidadãos que buscam conhecer mais sobre café quanto aqueles que buscam alavancar vendas em seus negócios. As inscrições são feitas pelo Sympla, com valores a partir de R$ 550.

Na programação do Brewers e Competições também estarão presentes ícones do cenário do café brasiliense, como, por exemplo, a fundadora do podcast PodPoCafé, Tatiana André. Ela é uma das organizadoras do encontro e será responsável por mediar a conversa durante o dia. O barista, capacitador e jurado de campeonatos brasileiros Daniel Viana é outra presença confirmada. A consultora e barista Juliana Morgado é mais uma atração.

O buffet ficará por conta da Casa de Biscoitos Mineiros. Todos os participantes serão credenciados e receberão um kit com ecobag, bloco de notas, caneta e, claro, muito café.

Serviço

Workshop Brewers e Competições

Presença de Gram Um e outros convidados

10 de agosto, das 14h às 18h

Hotel Grand Bittar – SHS Q. 5, 5, Auditório 4

Inscrições a partir de R$ 550 no Sympla

Organização: PodPoCafé (Instagram | YouTube | Spotify)