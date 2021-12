Frangos no balde: uma opção para o lanche da garotada

A Lug´s está com opções de lanches e refeições para quem passeia pelo shopping ou para quem optar pela praticidade do delivery

Dezembro, shoppings cheios, crianças e adolescentes em casa. No mês de férias escolares e também das tradicionais compras de Natal, as refeições e lanches da Lug’s são uma ótima pedida – seja para um pit stop durante o passeio no shopping, ou para o lanche da noite da família, em casa. O carro-chefe da Lug’s, sem dúvida, é o Frango no Balde. Ele é oferecido em três tamanhos: Super, Mega e Hiper. Ainda é possível apreciar o frango da marca em barcas. Nas duas opções, os clientes são agraciados também pelas famosas batatas belgas – macias por dentro e crocantes por fora -, além dos molhos especiais que vão dos mais tradicionais, como o Honey Mustard (mostarda e mel), barbecue e Ketchup, aos mais especiais, como o French (páprica, tomate e mostarda) e o Sweet Chili (geleia de pimenta).

Crocante e suculento, o frango da Lug’s traz um tempero secreto – receita de família -, que para muitos resgata os almoços afetuosos de domingo preparados pela avó. Em Brasília, a franquia tem única loja, localizada na nova praça de alimentação do Conjunto Nacional. Na Lug’s, o frango é tradicionalmente servido em três cortes: Trix (tulipa), Drumet (coxinha) e Steak (tiras de peito), mas, também é componente especial dos pratos executivos e saladas da casa.

As batatas belgas da Lug’s têm sabor e formato diferenciais. Fornecidas pela Lutosa – a maior fabricante do gênero da Bélgica, elas acompanham os baldes e barcas de frango, além de alguns pratos executivos. As batatas são servidas também em cones, com molho especial à escolha do cliente.

Pratos executivos

Se bater aquela fome de comida de verdade durante as compras de Natal, a Lug´s oferece um variado menu de pratos executivos. Há ainda, a cada dia da semana, um “Prato do Dia”, com valor promocional, apenas para consumo no local. Entre as opções de pratos executivos estão: Executivo Steak, Drumet ou Trix; Contrafilé à cavalo, Fricassê de Frango, Tilápia Sauté, Fettuccine de Frango, Fettuccine de Contrafilé, Bisteca Suína à Cavalo, Strogonoff de Frango, Strogonoff de Carne, Parmegiana de Frango, Parmegiana de Carne, Filé de Frango com Creme de milho e Filé de Frango com Legumes.

Os pratos executivos (com exceção do Prato do Dia), os frangos no balde, as barcas, as batatas belgas no cone, bem como os demais itens do menu, também podem ser pedidos via delivery, pelo Ifood.

Serviço:

Lug´s

Endereço: Torre Amarela – Conjunto Nacional A, 2127

Telefone: (61) 3037-8855