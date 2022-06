Fora do Eixo Lounge oferece feijoada à vontade aos sábados

Samba, pagode e funk também estão na programação para animar o público

O recém-inaugurado Fora do Eixo Lounge, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), oferece feijoada à vontade todos os sábados. Por R$ 44,90, é possível comer o prato típico brasileiro à vontade a partir das 12h, acompanhando arroz branco, farofa, laranja, torresmo, bacon frito, couve, molho de pimenta, lombo com barbecue e salada.

Para acompanhar a feijuca, o Fora do Eixo Lounge oferece drinks. Entre as opções da casa, está o ‘Fiu-Fiu Passione’, feito de Fiu-Fiu cajazinha, polpa de maracujá, limão e xarope de açúcar.

Depois da feijoada, tem música. Neste sábado (2), Ed Bittencourt comanda a roda de samba a partir das 14h30. Depois, tem o grupo Doze por Oito a partir das 21h, o funk music da DJ Nyka a partir das 0h e a DJ Rsky finalizando a noite.

Ed Bittencourt. Foto: Divulgação Doze por Oito. Foto: Divulgação

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG QUADRA 03 BLOCO G

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 18h; Sexta, 17h; Sábado, a partir das 12h e Domingo a partir das 15h

Feijoada das 12h às 16h

Informações: (61) 99610-1777

Instagram: @foradoeixolounge