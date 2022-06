Pagode, funk, sertanejo e forró estão entre as atrações do Fora do Eixo nesta semana

Artistas consagrados da capital federal cantam diversos estilos musicais

Fora do Eixo aposta em Happy hour e música! As casas da marca animam a noite dos brasilienses com shows de artistas consagrados da cena musical da cidade como os cantores de sertanejo Zé Felipe E Miguel. Os shows acontecem no Complexo, localizado no SAAN, e no recém-inaugurado Fora do Eixo Lounge, no SIG.

No Complexo Fora do Eixo, no SAAN, começando o fim de semana, na sexta (1), o grupo Doze por Oito traz a alegria do pagode para o evento, que conta ainda com Manu Funny, Ana Ximenes, Kacá, Disstinto e Cedric. No sábado (2) sobe ao palco a turma do Nossa Galera, Mistura 61, Klap, Pepe e Zé Felipe & Miguel e Thiago May. Para finalizar o fim de semana em grande estilo, no domingo (3), o complexo recebe Danilo Lira, Simples Tok e Kacá.

Já no Fora do Eixo Lounge, no SIG, a sexta começa animada às 19h30 com Pepe e às 21h chega o Beat Move. O DJ A assume às 23h. E a festa segue com Ed Bittencourt às 14h30, o pagode do grupo Doze por Oito às 21h, Nyka às 0h e DJ RSKY fechando a noite. No domingo, o Grupo Chama Nois se apresenta a partir das 18h, seguido por Thiago May às 20h, o grupo Nossa Galera, às 20h30, e o DJ RSKY a partir das 23h finalizando a semana com chave de ouro.

Fora do Eixo Lounge|Foto|Divulgação

Confira agora a programação:

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Sexta (01/07): Doze por Oito, Manu Funny, Kacá, Disstinto e Cedric.

Sábado (02/07): Nossa Galera, Mistura 61, Klap, Pepe, Zé Felipe & Miguel e Thiago May.

Domingo (03/07): Danilo Lira, Simples Tok e Kacá.

Fora do Eixo Lounge (Sudoeste)

Sexta (01/07): Pepe, Beat Move e DJ A.

Sábado (02/07): Ed Bittencout, Doze por Oito, Nyka e DJ RSKY.

Domingo (03/07): Grupo Chama Nois, Thiago May, Nossa Galera e DJ RSKY.

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1 Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h; Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Fora do Eixo Lounge – SIG

Endereço: SIG QUADRA 03 BLC G

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 18h; Sexta, 17h; Sábado, a partir das 12h e Domingo a partir das 15h.

Instagram: @foradoeixosudoeste