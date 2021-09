Bla’s e Le Parisien participam do festival Gosto da Amazônia

Casas trazem pratos com o pirarucu, a grande estrela do evento, além de receita exótica que leva até formiga

A Floresta Amazônica é um dos maiores biomas do mundo. Não é à toa que chama a atenção de todo o planeta por suas riquezas. Além disso, a região esconde uma infinidade de sabores incríveis. E para celebrar a sua gastronomia, que conta com ingredientes peculiares e inusitados, que não são encontrados em nenhuma outra parte do globo terrestre, vem aí o festival Gosto da Amazônia – Sabor que preserva a floresta, que acontece de 9 a 26 de setembro.

Tendo como protagonista o pirarucu, o evento conta com a participação de vários chefs renomados da capital federal. Entres as casas, que trazem preços acessíveis, está o Le Parisien, na 103 Norte. O chef Leandro Nunes preparou um Fish and Chips para a ocasião. O prato é feito com Tiras de pirarucu empanadas e fritas com massa de cerveja, páprica defumada e pimenta dedo-de-macaco, acompanhada de molho tártaro e chips de batata inglesa com raspas de limão (R$ 54).

Le Parisien – Fish & chips. Foto: Guto Martins

Já o Chef Gabriel Blas, do Bla’s, na 406 Norte, aposta em uma criação exótica que promete surpreender o público. O restaurante preparou um prato que tem até formiga na receita. É o Pirarucu na brasa com molho moquem de pimentões defumados, acompanhado de mandioca frita, purê de palmito e formiga baniwa (R$ 69). Um prato de dar água na boca!

Bla’s – Pirarucu na brasa. Foto: Guto Martins

Para acompanhar, o chef ainda criou um drinque chamado de Amazônia Nata, que busca trazer ingredientes regionais. A bebida é feita com cachaça de jambu, creme de açaí, xarope de guaraná, cítricos e formiga baniwa (R$ 25). O lançamento, além de refrescante, proporciona uma evolução sensorial peculiar.

Festival Gosto da Amazônia – Brasília

Data: 9 a 26 de setembro

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food