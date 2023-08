Festival Giro Vegano premiará restaurantes do Distrito Federal

Concurso selecionará 30 casas da capital, não necessariamente veganas. Vencedor receberá prêmio de R$ 4 mil

A cena gastronômica do Distrito Federal será agitada por uma novidade nos próximos meses. De 16 de outubro a 19 de novembro, a capital receberá o 1º Festival Giro Vegano. Bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes e cafeterias da capital terão a oportunidade de participar do concurso e criar receitas veganas, com premiação para os três melhores.

Proprietários de estabelecimentos interessados em participar podem se inscrever no site oficial do Festival Giro Vegano até 21 de agosto. Serão escolhidos 30 comerciantes. PCDs, mulheres, negros, indígenas e pessoas que apresentem menor faturamento (autodeclaração) terão prioridade, nesta ordem de seleção. O concurso permitirá o máximo de 10 locais por região administrativa. Para participar, o comércio não precisa ser vegano.

Os restaurantes escolhidos irão criar e vender receitas veganas a partir do curso de capacitação “Introdução ao Veganismo” com a chef Carol Bernardes, especialista em alimentação inclusiva. A carga horária total é de 9 horas e 20 minutos. Os encontros são presenciais e online, e os contemplados ganharão uma bolsa para cobrir custos de deslocamento.

Votação e premiação

Criados os pratos, os participantes serão submetidos a votação popular e a júri convidado pelo concurso. As três mais votadas (soma da votação popular e do júri) serão premiadas com R$ 4 mil (1º lugar), R$ 2,5 mil (2º lugar) e R$ 1,5 mil (3º lugar).

“Queremos estimular a criatividade dos empresários, qualificando-os não para mudar de segmento, mas para ampliar os horizontes e, consequentemente, aumentar suas abrangências de público. É uma forma de aumentar as opções oferecidas ao crescente público vegano, que muitas vezes só encontra no menu a opção da batata frita”, afirma a idealizadora do Giro Vegano, Renata Agostinho. “O Giro Vegano é um movimento para desmistificar a cultura vegana e mostrar o quanto ela pode incrementar qualquer cardápio e ainda contribuir para a saúde das pessoas e do planeta”, completa.

O 1º Festival Giro Vegano é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC- DF) e se encerrará com uma tarde de feirinha de produtos veganos, bar, música e degustações, em local a ser anunciado.