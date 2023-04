Festival Burger Gourmet by Restaurant Week já tem mais de 50 restaurantes inscritos

Evento dedicado para hamburguerias e espaços gastronômicos que privilegiam os burgers no cardápio acontecerá de 4 de maio a 4 junho, com participantes de várias cidades da capital como Águas Claras, Asa Sul, Asa Norte, Ceilândia, Guará, Lago Sul, Sobradinho, Sudoeste e Taguatinga

O mês do hambúrguer está próximo, e na capital do país os brasilienses e turistas vão ter uma oportunidade única de conhecerem, provarem e vivenciarem experiências pra lá de saborosas nos mais de 50 espaços confirmados para a primeira edição do festival Burger Gourmet by Restaurant Week.

De 4 de maio a 4 de junho, mais de 100 opções diferentes e criativas de hambúrgueres ficaram à disposição do público, isso porque cada estabelecimento foi desafiado a criar pelo menos duas opções de lanches + acompanhamento para compor o seu menu, junto a categoria ao qual ele está participando: Tradicional (R$ 39,90) e Plus (R$ 49,90).

Até o momento 51 empreendimentos estão confirmados, são eles:

Ammo Burger, Bikers Burger, Caramelo Burger, Cumarim – Águas Claras (2), Asa Sul e Asa Norte; Doma Rooftop, Fosters Burger, Há Hamburgueria Glúten Free, Inforno – Asa Sul e Asa Norte; Mané Mercado (13 espaços gastronômicos); Marvin – Plaza Norte e Casa Park; Meatz Burger – Águas Claras, Asa Sul, Asa Norte, Ceilândia, Guará e Sudoeste; Mercearia 405, Páprica Burger – Águas Claras, Asa Sul e Asa Norte; Pataro Burger – Águas Claras, Taguatinga e Park Sul; Primeiro Burger; Ricco Burger – Asa sul e Águas Claras; San Francisco American Burger; Saucker Culinária sem Glúten, Superquadra, The Salt, Trevo Sandwich, Trufa Burger, Vila Tarego e Venicce Burger.

Para esta primeira edição, o Burger Gourmet será patrocinado com a harmonização das cervejas Eisenbahn como sugestão de bebida para as casas que oferecem junto com o hambúrguer feito para o festival.

Serviço

1ª Burger Gourmet by Restaurant Week – Brasília

Quando: 4 de maio a 4 de junho

Categorias: Tradicional (R$ 39,90 – hambúrguer + acompanhamento) e Plus (R$ 49,90 – hambúrguer + acompanhamento)

Para mais informações e inscrição: @restaurantweekbrasil , @burgergourmetbrasil e (61) 9 9802-5867.