Feliz Dia do Queijo! Veja onde comemorar a data

Para você aproveitar do Dia do Queijo em grande estilo, o Jornal de Brasília preparou um roteiro com as melhores opções para você comemorar. Confira!

O queijo é um dos ingredientes mais queridos e versáteis da gastronomia. Tem de todos os tipos e formatos, e para todos os gostos! O queijo pode ser usado em pequenas entradas, em pratos mais elaborados ou simples e também nos doces, com diversas sobremesas que são grandes paixões dos comensais.

Poucos ingredientes são tão democráticos quanto o queijo, tanto que tem um dia para chamar de seu: 20 de janeiro. Só na França, a expectativa é que existam mais de 400 tipos. Alguns pesquisadores afirmam que essa produção é tão antiga quanto a domesticação de animais, algo em torno de 12.000 A.C. Por isso, o ingrediente ganhou um dia só seu, o dia 20 de janeiro, Dia Nacional do Queijo.

Fresco, maturado, mais salgado, com ervas ou fungos, no Dia Nacional do Queijo, bares e restaurantes da cidade capricham nas opções com o ingrediente.

Confira:

Altas Gastrobar

No Altas Gastrobar, famosos pelos seus drinks e que fica na 206 Norte, você tem que experimentar o prato de bolinho de queijo muçarela com medalhão de filé suíno marinado no Bourbon (R$ 40). Já deu água na boca, né?

Bolinho de queijo muçarela com medalhão de filé suíno marinado no Bourbon. Foto: Colméia fotografia

Cantucci Osteria

O Cantucci Osteria (403 norte), um dos mais tradicionais restaurantes italianos do DF, separou duas sugestões para celebrar a data. De entrada, Brie al Caramello: Queijo Brie empanado, coberto por caramelo salgado com amêndoas. Acompanha torradas. ( R$ 36). E para o prato principal a sugestão é o Casarecce Genovese: Massa fresca, molho pesto, tomatinhos confit, straciatella e farofinha de panko com limão siciliano.( R$ 49). Adicional de presunto de parma à parte R$ 11.

Casarecce. Foto: Divulgação

Brie al Caramello. Foto: Divulgação

Dudu Bar

O Dudu Bar (303 Sul) une as referências gastronômicas de diversos cantos do Brasil e do mundo adquiridas pela vasta experiência do chef Dudu Camargo. Tanto para preparos tipicamente nacionais quanto internacionais, receitas do cardápio apresentam o queijo como item especial do prato. De entrada, o Poderoso Chefão, queijo coalho gratinado servido com geleia de pimenta e salpicado com alho crocante (R$ 49,97).

Entre os pratos principais, o Bolinhas Verdes, filé mignon grelhado ao molho de pimentas verdes com risoto de parmesão (R$ 99,97) ou o Boi na Colméia, picadinho ao molho rústico com melaço, acompanhado de arroz cremoso de queijo coalho com farofa de presunto de parma (R$ 59,97). Destaque também para o Charuto Gratinado, canelone de carne moída com molho de queijo gratinado (R$ 34,97) e o Cabra da Peste, filé suíno grelhado ao molho do campo acompanhado de arroz cremoso com dadinhos de queijo coalho com geleia de pimenta e alho crocante (R$ 49,97).

Boi na Colmeia. Foto: Lucila_Camargo

Poderoso Chefao. Foto: Lucila Camargo

Empório Villa Vita

No Empório Villa Vita, lojinha charmosa na 213 Sul, o que não falta é opção. Lá, os apaixonados por queijos podem se esbaldar. É que aloja oferece diversos queijos premiados, como o da Estância Silvânia, em Caçapava/SP, feito para intolerantes a lactose e o da Fazenda Bela Vista, em Alagoa/MG, premiado como melhor queijo de 2019 na França.

Queijos da Estância Silvânia, em Caçapava, SP. Foto: Divulgação

Grano e Oliva

Para os amantes de uma deliciosa massa, aí vão as sugestões da Grano e Oliva. O Nostro Katcha é uma entrada na medida certa. Receita tradicional da Geórgia feita de massa 48h, queijo muçarela Casarão, queijo minas, gema assada e toque de flor de sal. ( R$ 23). E para quem não dispensa uma pizza de qualidade, a sugestão é a Bianca. A redonda é preparada com massa 48h, molho branco, muçarela casarão, brie, parmesão e pimenta do reino. Acompanha geleia de pimenta. (Individual R$ 42 – Média R$ 65).

Bianca. Foto: Rômulo Juracy

Nostro Katcha. Foto: Divulgação

Haná Restaurante Japonês

Preparos autorais e clássicos da culinária japonesa ganham um toque especial de queijo no cardápio do Haná Restaurante Japonês (408 Sul). Alguns dos destaques do cardápio são o Nigui Salmão Maçaricado, nigui salmão com cream cheese, cebolinha e teriyaki (R$ 31,91 – 10 unidades), o sushi Uramaki Alho Poró e Cream Cheese (R$ 14,90 – 5 unidades); o Sushi Especial Jyo Salmão, envolto no arroz e cream cheese com calda de maracujá (R$ 19,90) e o Jyo com Shimeji, tira de salmão, cream cheese envolto no arroz com salmão e shimeji (R$ 19,90 – 5 unidades).

Os tradicionais Rolinhos de Queijo também tem vez (R$ 23,90 – 5 unidades) como acompanhamentos da refeição. Para quem procura uma alternativa ao sushi, o Temaki Salmão, peixe envolto na alga com arroz e cream cheese (R$ 24) e o Temaki Skim e Salmão, temaki feito com pele de salmão grelhada (skim), picada com cream cheese e arroz (R$ 14,90).

Temaki. Foto: Rômulo Juracy

Rolinho de Queijo. Foto: Divulgação

Inforno Burger

Os fãs de queijo podem se deliciar com o Inforno Di Dante ( R$ 35). Um hambúrguer com Blend Angus (160g), envolto em massa de fermentação natural de 48 horas, tomate confit, rúcula e crispy de cebola e queijo straciatella.

Inforno Di Dante. Foto: Divulgação

Jamie Oliver Kitchen

No Jamie Oliver Kitchen, que fica no Venâncio Shopping, a sugestão é a deliciosa lasanha de ragu de carne com molho de tomate, bechamel, parmesão e mozzarela (R$ 66). Tem também o suculento frango à parmegiana coberto com queijo derretido e molho de tomate com manjericão (R$ 66) e, ainda, o espaguete fresco com mega almôndega de carne, molho de tomate e parmesão (R$ 69). De entrada, a dica vai para a belíssima burrata, com tomates sazonais, melancia, pimenta fresca, cebola roxa, limão e hortelã (R$ 69).

Espaguete. Foto: Divulgação

La Fleur Bistrô

Para quem gosta de crepes e waffles, tem que correr pra se deliciar com as opções do La Fleur Bistrô, que fica localizado na quadra 302 do Sudoeste. São muuitas opções para todos os gostos e todas bem caprichadas. Se quiser algo mais leve, tem entradinhas como o queijo coalho maçaricado com geleia de pimenta e geleia de cebola caramelizada picante (R$ 23) e saladas como a La Fleur, com mix de folhas, tomate cereja e muçarela de búfala com molho à base de redução de aceto balsâmico, azeite, mel e mostarda; acompanhada de 2 mini waffle de queijo coalho (R$ 29).

Queijo coalho. Foto: Divulgação

Paris 6

No descolado Paris 6, localizado no Shopping ID, a dica é a cheescake a Jade Picon (R$ 38). A sobremesa é uma das mais pedidas na rede de bistrôs. A generosa fatia da torta vem coberta de frutas vermelhas e é uma perdição!

Cheesecake. Foto: Divulgação

Pinella

No Pinella, bar queridinho dos brasilienses e localizado na 408 Norte, peça a porção de bastões de polentas fritas crocantes servidas com molho de gorgonzola (R$ 26).

Polenta. Foto: Divulgação

Rapport Cafés Especiais e Bistrô

No Rapport Café, localizado na 412 Norte. A valiosa dica é: burrata, tomatinhos confitados e pesto de manjericão, sobre fatia de pão artesanal (R$ 31). Simplesmente perfeita.

Tartine. Foto: Divulgação

Santé Lago & Santé 13

As receitas contemporâneas do Santé Lago (orla da Ponte JK) e Santé 13 (413 Norte) criadas pelo chef Divino Barbosa reúnem diversas referências e sabores, e o queijo é uma das matérias-primas especiais da casa. Logo nas entradinhas, o Dadinho de queijo coalho empanado com panko e geleia de pimenta (R$ 45), ou a Zucchini Piadina, massa fina crocante recheada com berinjela, abobrinha, tomate grelhado e creme de queijo (R$ 28), ou a Brienne, trouxinha na massa filo com queijo brie, mel e lâminas de pimenta dedo de moça (R$ 42).

Nos pratos principais, destaque para o Lemon Tuna, corte alto de atum em crosta de lemon pepper servido com risoto de queijo brie com nozes, laranja, mel e um fio de ganache de chocolate meio amargo (R$ 109), o Bacalhau do Chef, posta alta de Gadus Morhua envolto em parma, sobre cama de tomate cereja, azeitonas, passas e champignon, servido com purê aligot (R$ 139) e o Trio de Cogumelos, filé mignon ao molho de shitake, shimeji e cogumelos paris, servido com risoto de queijo gruyère (R$ 94). De sobremesa o tradicional Cheesecake ganha um novo sabor: é o Cheesecake de Oreo, torta de queijo cream cheese ao estilo new york com massa de Oreo e calda de frutas vermelhas (R$ 29).

Lemon Tuna. Foto: Davi Fernandes de Freitas

Trio de Cogumelos. Foto: Davi Fernandes de Freitas

Solo Ristorante

Para quem gosta da mistura sal com doce, no recém-inaugurado Solo Ristorante, localizado na 403 Sul, a sugestão é o nhoque ao molho de queijo de cabra, geleia de figos e Parma crocante (R$ 68). Amor à primeira garfada.

Nhoque. Foto: Divulgação

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

No Ticiana Werner (201 Sul), o buffet de antepastos, frios e queijos é incrível! Enquanto o cliente curte música ao vivo e uma boa taça de vinho, ele pode se servir a vontade de diversos tipos de queijos, pastas, embutidos, pães etc, pelo valor de R$ 68 por pessoa, a partir das 18h30. Caso o cliente consuma qualquer prato a la carte, tem 50% de desconto no valor do buffet, ficando por apenas R$ 34.

Buffet. Foto: Divulgação

The Queen’s Place e The Queen’s Place Greenhouse

As casas temáticas inspiradas na realeza britânica são um verdadeiro convite para uma experiência cultural e gastronômica incrível. Em comemoração ao dia do queijo uma promoção elegante e deliciosa. De quinta (20) a domingo (23), comprando a Cold Cuts and Cheese Board – uma tábua com seleção de queijos e frios, molhos da casa, frutas castanhas e torradas (R$ 180), o cliente ganha duas taças de espumante. A promoção é válida para consumo em ambas as casas, a partir das 19h.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Vino!

A burrata é destaque no menu do wine bar Vino!, onde aparece em três versões: tradicional, temperada com azeite, flor de sal, tomates cereja e pesto; a gratinada ou a com tartar de atum e gomos de laranja. Qualquer uma delas por R$ 59,00.

Atum e burrata. Foto: Divulgação

Belíssima Burrata. Foto: Divulgação

389 Burger

Um dos segredos de um hambúrguer perfeito é a escolha de um queijo ideal. No 389 Burger, as sugestões são duas criações do chef Aquiles França. O burger vegetariano da casa, Orlando (R$ 35,90) leva pão de cebola, queijo gouda empanado, tomate confit, rúcula e geleia de pimenta. E para os mais tradicionais o Montana, preparado com pão brioche, burger angus de 160g, double Cheddar, bacon, tomate e maionese da casa ( R$ 33,90).

Orlando. Foto: Divulgação

Montana. Foto: Divulgação

Serviços:

Altas Gastrobar

Telefone: (61) 9999 99981

Endereço: CLN 206 bloco C loja 01 ­– Asa Norte

Horário de funcionamento: De terça-feira a sábado, das 18h às 24h

Instagram: @altasgastrobar

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery:

todos os dias – das 11h às 23h

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Segunda a quarta-feira: 12h às 15h e 18h à 0h

Quinta-feira: 12h às 15h e 18h à 1h

Sexta-feira e sábado: 12h às 2h

Domingo: 12h às 17h

Facebook: https://www.facebook.com/dudubaroficial/

Empório Villa Vita

Telefone: 3542.6592

Endereço: CLS 213 bloco A loja 13 – Asa Sul

Horário de funcionamento: Terça e quarta, a partir das 11h até às 20h e de quinta a sábado até às 21h e com reservas até às 23h

Instagram: @emporiovillavita

Grano & Oliva Pizzeria

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Instagram: @granoeolivapizzeria

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Instagram: @hana_restaurante

Inforno Burger D’Italia

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento presencial

todos os dias, das 18h às 23h

Horário de Funcionamento delivery

todos os dias, das 18h às 00h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento (apenas delivery)

todos os dias , das 18h às 00h

Instagram: @infornoburger

Jamie Oliver Kitchen

Telefone: (61) 3710.3939

Endereço: SCS, Quadra 8, Bloco B 60, Loja 29 a 33 – Venâncio Shopping

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 15h; happy hour, das 16h às 20h; e jantar, das 18h à 0h

Instagram: @jamieoliverkitchenbr

La Fleur Bistrô

Telefone: (61) 3026 0004

Endereço: CLSW 302 Bloco A Loja 8 – Sudoeste

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 24h

Instagram: @bistrolafleur

Paris 6

Telefone: (61) 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

Pinella

WhatsApp: (61) 3347 8334

Endereço: CLN 408, Bloco B, Loja 20 – Asa Norte

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 17h às 24h

Instagram: @pinella408norte

Rapport Cafés Especiais e Bistrô

Telefone: (61) 3322 0259

WhatsApp: (61) 99117 8409

Endereço: SCLN 412, Bloco C, loja 40 – Asa Norte

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 9h às 22h. Domingo e feriado, das 9h às 16h

Instagram: @rapportcafe

Santé Lago

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

Terça, quarta e domingo: das 12h às 23h.

Quinta: das 12h à 0h

Sexta e sábado: das 12h à 1h

No Instagram: @santelago

Santé 13

CLN 413 Bloco A Loja 40

Telefone: (61) 3037-2132

Segunda a quarta-feira: das 12h às 23h.

Quinta-feira: das 12h à 0h

Sexta-feira e sábado: das 12h à 1h

Domingo: das 12h às 17h

No Instagram: @sante13

Solo Ristorante

Telefone: (61) 3879 1889

Endereço: CLS 403 Bloco C loja 22 – Asa Sul

Instagram: @solo.ristorante

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 24h. Domingo, das 12h às 17h.

The Queen’s Place

Endereço: CLS 116 Bloco C Loja 21

Horário de funcionamento: todos os dias, de 8h às 22h

The Queen’s Place Greenhouse

Endereço: SHIS QI 21 Loja 10 – Lago Sul

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 8h às 21h/ sábado das 8h às 22h/ domingo das 8h às 20h

https://linktr.ee/thegreenhouse.lago

Vino!

Telefone: (61) 99539.5830

Endereço: CLS 413, Bloco D loja 30 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 17h às 23h30

Instagram: @vino.brasilia

389 Burger

Aplicativo Disponível na App Store e Play Store

Site: 389burger.com.br

Instagram: @389burger

Unidades em: Planaltina, Sobradinho, Asa Norte e Formosa