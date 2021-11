Festival do Japão vira Feira do Japão em 2021 e promete o melhor da gastronomia japonesa neste fim de semana

Feira do Japão traz o melhor da gastronomia japonesa, degustações e segredos de preparos de pratos nipônicos pela Embaixada do Japão. Tudo isso em uma das vistas mais belas da capital federal: o Lago Paranoá.

O maior evento da gastronomia nipônica do Centro-Oeste volta, mais uma vez, com pratos típicos da culinária japonesa: yakisoba, sashimis, tempurás, além de doces como manjus, mochis, dorayakis e taiyaki (doces à base de arroz e recheio de feijão azuki). O então Festival do Japão chega, neste ano, com o nome de Feira do Japão 2021 para preservar por todos protocolos rígidos de segurança. Mas, nem por isso, terá menos novidades que o tradicional evento que voltará com o mesmo nome em 2022. Pratos desta culinária, exposições, a cerimônia Toro Nagashi em homenagem às vítimas da Covid-19, apresentações culturais, ônibus para deslocamento grátis e, ainda, uma programação gratuita e especial oferecida pela Embaixada do Japão rechearão a Feira do Japão 2021 que acontecerá à beira do Lago Paranoá, uma das mais belas vistas da capital federal.

Nesta sexta, sábado e domingo, sempre das 9h às 21h, no Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte).

Ingressos antecipados em: https://www.sympla.com.br/feira-do-japao-brasilia-2021__1372448. Valor do ingresso antecipado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Ingresso social: doadores de 1 Kg de alimento não perecível pagam meia. Livre para todos os públicos Degustação de saquês/bebidas alcóolicas apenas para maiores de 18 anos.

Feira do Japão 2021. Foto: Shodo Yassunaga

E o evento será marcado pela presença de nomes da cozinha japonesa local como a Chef Rosa Takematsu, Ichiraku, Katsu Lamen House, Tikara, Gyoza Caseiro, My Mochi e Bublle Tea. A Embaixada do Japão também estará presente todos os dias da Feira com uma estande aonde o público poderá conferir exposições de objetos japoneses, materiais dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, conteúdo cultural e atendimento de dúvidas sobre as bolsas de estudos do governos japonês (bolsas MEXT). Haverá, também, exposições desta culinária com o chef da residência oficial do embaixador, Kazumine Nohara, que irá compartilhar com o público os segredos de preparos de pratos como o tempurá, soba, mousse de matchá, chá verde, além de promover degustações gratuitas de saquês selecionados pela Embaixada.

Serviço:

Feira do Japão 2021

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2021

Local: Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte).

Horário: 9h às 21h

Ingressos antecipados em: https://www.sympla.com.br/feira-do-japao-brasilia-2021__1372448

Valor ingresso antecipado: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Ingresso social: doadores de 1 Kg de alimento não perecível pagam meia-entrada.

Classificação livre para todos os públicos

Mídias sociais: Instagram: @fjapaobsb / Facebook: @FestivalDoJapaoBrasilia