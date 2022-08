Fazenda Churrascada Brasília aposta em espaços para eventos infantis e menu kids exclusivo

Famoso pelos preparos e cortes de carnes, o restaurante desenvolveu pratos infantis com ingredientes de alta qualidade e criou o cenário ideal para os pequenos, com diversos brinquedos

Programar e organizar eventos infantis nem sempre é a tarefa mais simples do mundo. Pensar na logística, na decoração, no cardápio e nos preços pode ser uma tarefa trabalhosa para a família. Visando facilitar a vida dos clientes e proporcionar um espaço agradável e seguro para os pequenos, a Fazenda Churrascada Brasília criou pacotes especiais, com direito a menu kids exclusivo para a realização de eventos infantis.

Localizado no Clube de Golfe de Brasília, o restaurante conta com duas áreas para eventos infantis. Os espaços foram carinhosamente batizados de Experiência 1 e 2 e comportam até 30 convidados, não havendo obrigatoriedade de número mínimo de pessoas. Para locação, existe uma taxa a ser paga no valor de R$600.

Os horários de realização das festas são flexíveis para acolher as necessidades do cliente, mas a recomendação é de que as celebrações sejam das 15h em diante, entre terça-feira e sábado. Cada evento pode ter a duração de até 3h.

Experiência completa para os pequenos

Além de contar com uma arquitetura arrojada, capaz de comportar eventos de tamanhos diferentes, a Fazenda Churrascada desenvolveu um menu kids com 11 aperitivos e pratos, para agradar o paladar dos clientes mirins. A experiência gastronômica dos pequenos conta com hambúrguer no padrão da Fazenda Churrascada, podendo ser servido com e sem queijo, e deliciosos espetinhos de carne e frango. Além disso, não podiam ficar de fora da festa os clássicos, como pipoca doce e salgada, mini cachorro-quente (com ou sem molho), milho doce e salada de frutas. O valor por pessoa é de R$90 mais a taxa de serviço de 13%. Caso os clientes queiram incluir bebidas, como água, refrigerante ou suco, o preço individual é de R$120, mais a taxa de serviço.

Soma-se ao ambiente e à diversão gastronômica uma ampla brinquedoteca, a Jump Mania, que conta com várias cama-elásticas, brinquedos infláveis e escorregadores de diferentes formas, tamanhos e cores. O pacote da brinquedoteca é a parte e deve ser negociado diretamente com a Jump Mania. Assim, as crianças têm espaço para se alimentarem bem e desfrutarem de um ambiente lúdico e seguro, enquanto os adultos aproveitam a experiência culinária, curtem a música e interagem despreocupadamente.

Decoração, bolo e doces

Se é festa de criança, o bolo e os doces não podem faltar. Nas celebrações da Fazenda Churrascada Brasília, a casa deixa a critério dos clientes a opção de levar o próprio bolo e os doces, bem como de criar a decoração que preferir sem custo adicional. A intenção é ajudar cada cliente a criar uma atmosfera agradável e de celebração da melhor forma possível.

Para fazer reservas, basta entrar em contato pelo telefone (61) 99271-2652.

Serviço:

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento: segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 22h.

Para mais informações e reservas: (61) 99271-2652 – WhatsApp