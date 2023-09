Famiglia Pastrini oferece promoções especiais de segunda a sábado

Open bar de suco e refrigerante e preços acessíveis nos rodízios são os destaques

O restaurante Famiglia Pastrini, especializado em rodízios, está oferecendo promoções diárias de segunda a sábado. Inaugurada há oito meses, a casa, localizada atrás do shopping Pier 21, conta com mais de 100 pratos em seus rodízios, entre risotos, pizzas, sushis, hambúrgueres, sorvete e açaí.

As promoções diárias são:

Segunda-feira: rodízio a R$ 69,90 + garrafa 600ml de Heineken a R$ 8,99;

Terça-feira: rodízio a R$ 59,90 para mulheres e R$ 69,90 para homens;

Quarta-feira: rodízio a R$ 69,90 e open refrigerante;

Quinta-feira: rodízio a R$ 69,90 e open suco;

Sexta e sábado: rodízio a R$ 79,90.

Aniversariantes

Para aniversariantes com reservas a partir de 10 pessoas, o rodízio é por conta da casa. Quem estiver fazendo aniversário ganha um drink e uma vela decorativa para os parabéns.

A partir de 20 pessoas, dois rodízios são por conta da casa e o aniversariante ganha dois drinks e uma vela decorativa para os parabéns, além de uma armação com balões na mesa.

Confraternizações

Pacote 1 para grupos acima de 30 pessoas: open food (todas as opções do rodízio tradicional da casa), open bar de suco, refrigerante e água, com duração de três horas (R$ 129,90 + 10%).

Pacote 2 para grupos acima de 30 pessoas: open food (todas as opções do rodízio tradicional da casa), open bar de chopp, suco, refrigerante e água, com duração de três horas (R$ 149,90 + 10%).

Serviço

Famiglia Pastrini

Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – Ao lado do Píer 21 e atrás da Steak Bull

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 18h às 23h30

Para mais informações e reservas: (61) 9 9696-0809 e @famigliapastrini