Evento traz panorama e respectivas regulatórias das proteínas alternativas no Brasil

Nos próximos dia 1 e 2 de setembro, será realizada a primeira edição do ‘Plant Based Tech – Fórum Internacional de Tecnologia e Produtos Plant Based’. O evento ocorre no auditório do Holiday Inn Parque Anhembi, em São Paulo e é dedicado a todos os profissionais do setor comprometidos com uma alimentação mais justa, sustentável e saudável.

O Plant Based Tech tem caráter técnico-científico, com a proposta de preparar empresas e os profissionais do setor para as mudanças inquestionáveis na alimentação para um mundo sustentável. No evento, haverá painéis, debates, pockets de tecnologia, estudos de caso, exposição, divididos em dois dias, sendo o dia 01 de setembro focado em plant based e dia 02 de setembro nas tecnologias da Carnes Cultivadas e Proteínas Alternativas.

A programação híbrida – presencial e online, começa às 8h30, seguindo até o final da tarde. O primeiro dia do evento destaca a relevância do painel “Marco Regulatório e Certificação do Plant Based” que conta com a presença de Glauco Bertoldo, Engenheiro Agrônomo, Diretor Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), além do Alexandre Harkaly – Diretor do IBD Certificações, Julia Coutinho – Sócia Fundadora da Regularium Consultoria, moderada por Alysson Soares – Especialista em Políticas Públicas do GFI.

O evento, também oferece uma sessão de palestras gratuitas a partir das 17h00 em ambos os dias. Temas como: Custo x Inovação, Formas alternativas de produção de alimentos para alimentar a população mundial oferecida pela FAO, Formulação animal free – cultivo celular e Meio de cultivo animal free, adequado para carne cultivada, estes dois últimos com foco altamente tecnológicos.

Serviço:

Data: 1 a 2 de setembro de 2022

Local: Holiday Inn Parque Anhembi – Rua Professor Milton Rodriguez 100 Parque Anhembi, São Paulo

Horários:

– Exposição: 11h00 – 19h00 – acesso livre ao público

– Fórum: 09h00 – 17h20 ( obrigatória inscrição)

– Pockets Tecnologia: 17h20 – 19h00 – acesso livre ao público