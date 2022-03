Conheça três novos endereços gastronômicos com tudo para serem as “queridinhas” do quadrado

Marie Cuisine, Solo Ristorante e Empório Villa Vita, novos endereços gastronômicos em Brasília para quem ama a boa mesa

Não é segredo que o brasiliense é louco por novidades. E o que não para de abrir em Brasília são novos restaurantes. Três deles têm chamado a atenção dos amantes da boa gastronomia: o franco-italiano, Marie Cuisine, instalado na esquina da 103 Sul; o Solo Ristorante, o mais novo italiano da cidade, e o Empório Villa Vita, um espaço cheio de produtos selecionados a dedo, para você levar para casa ou consumir lá mesmo.

Aberto há duas semanas, o Marie traz um menu metade francês, metade italiano e resgata clássicos das duas cozinhas e muito da década de 80, como cassoulet e crepe Suzette.

Outro destaque do Marie é o balcão virado para a calçada, onde fica o bar. A casa conta ainda com 90 lugares no salão principal, além de uma sala privada para 30 pessoas e um jardim com mesas. O restaurante funciona de segunda a segunda, sempre para almoço e jantar, com exceção de domingo à noite.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A outra novidade é o Solo, um italiano que já conquistou um público exigente com as massas frescas feitas na casa. Inaugurado há pouco mais de dois meses, o local tem, além da gastronomia, duas atrações: a cozinha em formato aquário, virada para o salão e uma mini praça, com mesas viradas para o jardim onde está instalada uma fonte. Ele funciona de segunda a sábado para almoço e jantar e domingo, só no almoço até às 17h.

Foto: Fábio Lacerda Foto: Fábio Lacerda Foto: Fábio Lacerda Foto: Fábio Lacerda

Para fechar a lista de novos lugares para conhecer, tem o Villa Vita, uma casa especializada em charcutaria e queijos especiais. Além de um mini mercado com produtos diferenciados e exclusivos, o empório também conta com um espaço no formato de bistrô onde oferece tábuas de frios, bebidas, sanduíches, como o de pastrami estilo New York.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em um ambiente super aconchegante, o empório com bistrô funciona de segunda a quarta, das 12h às 21h (ou até 23h com reserva) e de quinta a sábado das 12h às 23h. Vamos conhecer?

Serviços:

Empório Villa Vita

Telefone: 3542.6592

Endereço: CLS 213 bloco A loja 13 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quarta, das 12h às 21h (ou até 23h com reserva) e de quinta a sábado das 12h às 23h.

Instagram: @emporiovillavita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marie Cuisine

Endereço: CLS 103 bloco A loja 02 e 06 – Asa Sul

Reservas: 61 2411 3437

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 18h à 1h. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @mariecuisinebrasilia

Solo Ristorante

Telefone: (61) 3879 1889

Endereço: CLS 403 Bloco C loja 22 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 24h. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @solo.ristorante