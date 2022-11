Dudu Bar apresenta menu e programação especial para Copa do Mundo

De 20 de novembro até 18 de dezembro, a casa apresenta opções de entrada e pratos principais ou de petiscos que estão disponíveis especialmente para os momentos em que o nosso país estiver em campo

A torcida pela Seleção Brasileira ganha um sabor especial nesta Copa do Mundo da FIFA. Em clima de celebração ao esporte, o Dudu Bar (303 Sul) apresenta um menu criado especialmente pelo chef Dudu Camargo para o período de transmissão dos jogos do Brasil. De 20 de novembro até 18 de dezembro, a casa apresenta opções de entrada e pratos principais ou de petiscos que estão disponíveis especialmente para os momentos em que o nosso país estiver em campo. O restaurante, que é um dos pontos de encontro mais conhecidos da capital, vai transmitir as partidas e preparou também promoções de drinques e prêmios.

Para os jogos transmitidos às 13h, o cardápio inclui um menu degustação com antepasto e três pratos principais, a R$ 197,90 (por pessoa). Enquanto o jogo estiver sendo transmitido, a casa apresenta, de entrada, a Cesta de pães e torradas com manteigas aromáticas e pastas da casa, e, como pratos principais, o torcedor degusta, em etapas, do Ravioli de muçarela, do Frango com molho de mel e risoto de queijo brie e do Escalope de filé grelhado ao molho de limão com purê de sete vegetais com amêndoas douradas. Bebidas não-alcoólicas inclusas, três drinques da casa ou um vinho ou espumante.

Para os jogos com início às 16h, o restaurante apresenta um cardápio de petiscos que podem ser degustados à vontade no período de transmissão dos jogos, com bebidas não-alcóolicas, três drinques da casa ou um vinho ou espumante, por R$ 197,90 (por pessoa). Entre as opções para o horário estão: a Mini-pizza de marguerita; Brusqueta de queijo brie; Pastel de feijoada; Croquete de carne;

O chef Dudu Camargo acredita que o momento de torcer pelo Brasil é também uma oportunidade para apreciar a boa gastronomia, com um sabor especial que é tradicional da casa. “A ideia é levar para a mesa do torcedor receitas conhecidas e releituras dos clássicos da culinária, ressaltando a memória afetiva, para unir a emoção da partida com uma boa experiência à mesa entre amigos e família”, explica Dudu Camargo.

A transmissão dos jogos será animada no Dudu Bar. Além da torcida, a casa preparou promoções especiais, em parceria com o gin Méric e com o Pão de Açucar. A cada gol do Brasil, cada pessoa que estiver consumindo o menu especial ganha dois vouchers de drinques. No caso de um placar de 7 a 1 para o Brasil, cada pessoa consumindo o menu ganha R$1 mil em voucher para consumo. Ambos os vouchers valem até março de 2023.

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Segunda a quarta-feira: 12h às 15h e 18h à 0h

Quinta-feira: 12h às 15h e 18h à 1h

Sexta-feira e sábado: 12h às 2h

Domingo: 12h às 17h