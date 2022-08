Doma Rooftop oferece menu de três etapas no Restaurant Week

As opções ficam disponíveis no almoço e no jantarpor R$ 68,90 e R$ 78,90, respectivamente

O restaurante Doma Rooftop, no Lago Sul, é um dos participantes da 26ª Restaurant Week, que ocorre em Brasília até 28 de agosto. O chef da casa preparou um menu com as clássicas três etapas: entrada, prato principal e sobremesa.

No almoço, o Doma oferece, de entrada, ceviche, polenta cremosa com ragu de costela ou salada tropical; na hora do prato principal, o cliente pode escolher entre fettuccine com cubos de filé mignon, arroz cremoso de camarão com fondata de parmesão ou espaguete de abobrinha ao molho pomedoro; para a sobremesa, tem pudim de doce de leite, trio de queijos, sorvete de creme com calda de banana caramelizada e mousse de chocolate.

Já no jantar, as opções de entrada e sobremesa são as mesmas do almoço. Para o prato principal, tem pescada amarela com crosta de pistache guarnecida de arroz cremoso de limão siciliano e manteiga de ervas; medalhão de filé mignon ao molho madeira e champignon, guarnecida de risoto de tomate assado; e espaguete de abobrinha ao molho pomedoro.

O cardápio fica disponível no almoço e no jantar, por R$ 68,90 e R$ 78,90, respectivamente.

Doma Rooftop

Endereço: Orla Concha Acústica – Setor de Clubes Norte / Brasília

Telefone para reservas: (61) 99219-4211