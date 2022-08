Restaurantes do Pontão participam do Restaurant Week

26ª edição do festival possui a temática “Música e Gastronomia” e acontece até o dia 28 de agosto

Os restaurantes Gran Bier, Same Same e Wine Garden, no Pontão do Lago Sul, são alguns dos participantes do do Brasília Restaurant Week. A 26ª edição do festival possui a temática “Música e Gastronomia” e acontece até o dia 28 de agosto.

No Gran Bier o menu é válido somente no jantar, de segunda a segunda, ao valor de R$ 78,90. De entrada, Mix de folhas com mostarda e mel ou Croquete de mandioca ao molho de queijos. Para o Principal, Bife de chorizo no chimichurri servido de arroz biro-biro ou Rigatoni ao molho de queijos. Para a sobremesa, Profiteroles ou Pudim de leite.

O Same Same participa do festival no almoço, por R$ 68,90, e no jantar, por R$ 78,90. No almoço as opções de entrada são Fresca e Crocante (coxinha da asa frita com molho hot abacaxi ou couve flor empanada com molho de tamarindo servidos com salada de repolho + cenoura + cebola roxa + toque de maionese da casa e limão) ou Salada Rainbow (alface, tomate cereja , macarrão bifum, cebola roxa, cebolinha e hortelã, com o fitas crocantes de pastel chinês, acompanha o molho de sweet chilli e nam pla com toque de tamarindo e limão); para o Principal, Thai Melanese (fillet de peito de frango à milanesa, servido com batata rústica frita e papaya salad) ou Thai Steak Frites (filé mignon marinado no gengibre e shoyu, frito no ponto, servido com batata frita rústica crocante, cebola roxa empanada e cebolinha verde) ou Veggie Same Same (ervilha, brócolis, cenoura, couve flor, baby milho, cebola, tomate cereja e cogumelo shitake no molho oriental. Acompanhado de arroz jasmim). De sobremesa, Thainana (banana quente no caramelo + sorvete de creme + calda de leite condensado e canela + folha crocante de massa harumaki) ou Flan Bangkok (pudim cremoso de leite, servido com cubinhos crocantes de brownie de chocolate da casa).

No jantar, as opções de entrada são Fresca e Crocante (coxinha da asa frita com molho hot abacaxi ou couve flor empanada com molho de tamarindo servidos com salada de repolho + cenoura + cebola roxa + toque de maionese da casa e limão) ou Salada Rainbow (alface, tomate cereja, macarrão bifum, cebola roxa, cebolinha e hortelã, com o fitas crocantes de pastel chinês, acompanha o molho de sweet chilli e nam pla com toque de tamarindo e limão); para o Principal, BBQ Same Same (costelinha desossada com molho barbecue da casa, servido com batatas fritas rústicas e lâminas de milho cozido , finalizado com coentro e cebolinha) ou Arroz Oriental (carne de costela de boi desfiada, cozida lentamente com arroz com tempero asiático, servido com fitas de pastel crocante, ovo, coentro e cebolinha) ou Veggie Same Same (ervilha, brócolis, cenoura, couve flor, baby milho, cebola, tomate cereja e cogumelo shitake no molho oriental. Acompanhado de arroz jasmim). De sobremesa, Flan Bangkok (pudim cremoso de leite, servido com cubinhos crocantes de brownie de chocolate da casa).

O Wine Garden terá o menu apenas no jantar, ao valor de R$ 109,00. Para começar, Naquela Mesa (uma releitura do clássico caldinho de feijão com bacon, farofa e cebolinha) ou Uma Brasileira (polenta frita com sour cream e queijo parmesão). Para o Principal, Camarão que dorme a onda leva (bobó de camarão, com banana grelhada, batata palha e arroz) ou Tocando em Frente (ossobuco com risotto de abóbora e gremolata). Para finalizar, Depois do Prazer (pudim) ou Detalhes (ambrosia).