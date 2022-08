Conheça os destaques dos 24 restaurantes que estreiam na 26ª Restaurant Week, em Brasília

Festival, que ocorre até 28 de agosto com o tema Música e Gastronomia, tem recorde de participantes

Unir uma boa gastronomia a preços acessíveis: essa é a proposta da Brasília Restaurant Week, que chega em sua 26ª edição de 28 de julho a 28 de agosto, com o tema “Música e Gastronomia”. O principal festival gastronômico da capital é uma das paixões dos brasilienses, tanto para aqueles que aguardam ansiosos a oportunidade de visitar e experimentar menus dos seus restaurantes preferidos, quanto para os empresários que encontram na ação uma forma de conquistar novos clientes e aumentar as vendas do estabelecimento.

Para esta edição, que traz o número recorde de participantes, 92 ao todo, 24 restaurantes estreiam trazendo uma variedade gastronômica que promete enriquecer ainda mais as opções para o público em três etapas. São eles: Centro Gastronômico WO, La Terrasse – Jardim, Vert Café, Restaurante La Grill, La Grill – Asa Sul e Espaço Confraria, presentes no Menu tradicional: R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 jantar; Casa Baco, Complexo Gastronômico (Águas Claras, Park Shopping e Sudoeste), Dolce Bistrô, Fuego Alma e Vino, Pain pour la Vie, Rock’s Grill, Sanctus Café, Bistrô e Adega, Toro Parrilla (Park Sul), Cantucci Osteria , The Queen’s Place – Lago Sul, Santé 13, Santé Lago, Potiguar Steakhouse e Honoris Causa Cozinha Bar, no Menu Plus: R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar; Almería Restaurante e Greta Kouzina no Menu Premium: R$ 79 almoço e R$ 109 jantar.

Menu tradicional

O Centro Gastronômico WO preparou um menu que atende diversos paladares. O nhoque de camarão com molho rústico no almoço e o risoto com linguiça apimentada e creme de abóbora no jantar são os destaques.

O La Terrasse – Jardim, na 208 Sul, é outro restaurante estreante no festival com destaques para as sobremesas, como a ganache de chocolate ou verrine, com cream cheese com creme de limão, amendoim e cobertura de frutas vermelhas.

Complementando a lista de estreantes, o Vert Café é uma ótima opção para quem também quer aproveitar o almoço em um menu variado. Os destaques vão para a Batata rústica com maionese Vert e ketchup zero açúcar e o Dadinho de tapioca com queijo coalho e geleia de frutas vermelhas de entrada.

Focado em comida brasileira, o restaurante La Grill, na Vila Planalto, estreia com um menu de almoço que também agrada a quem abre mão da proteína animal. Como entradas, as opções são pão de alho – um clássico dos churrascos brasileiros – ou mix de saladas verdes.

O La Grill Asa Sul, por sua vez, traz as mesmas opções de sobremesas e o mix de salada entre as entradas, que também incluem Bruschettas à Vinagrete ou Bolinho de Arroz com Geleia.

Em Águas Claras, o Espaço Confraria também é outra casa que está participando pela primeira vez do festival. As entradas e sobremesas se repetem no almoço e jantar: Dadinho de tapioca, e Camarão à Milanesa na taça e Brownie de Chocolate Caseiro ou Pudim de Leite.

Menu Plus

Com muitos prêmios da melhor pizza de Brasília, a Casa Baco estreia na BSBRW e traz novidades. O menu no almoço traz opções como a Saladinha fresca com tomate Baco orgânico em duas texturas e tuille de grana padano ou o Caldinho de feijão com torresmo crocante.

Com estreia em suas três unidades, o Complexo Gastronômico de Águas Claras, Park Shopping e Sudoeste traz para o festival um menu bem plural. Os destaques vão para o Combinado week almoço, com 16 peças da culinária japonesa e o Filé ao molho de mostarda sobre batatas assadas com ervas finalizado com farofa crocante e baby leaf, no jantar.

Já com uma cozinha contemporânea, o Dolce Bistrô é outro restaurante que participa pela primeira vez do festival. Com menus no almoço e no jantar, os destaques vão para o Zafferano com ossobuco, um risoto de Açafrão com ossobuco cozido lentamente em próprio caldo e o Rigatone cacio e pepe, um rigatone com creme de queijo e pimenta.

Conhecido como uma das melhores casas de carne da capital, o Fuego Alma e Vino também estreia com um menu especial para o jantar. A famosa Salada Mariana da casa não poderia faltar, com alface americana, tomate, palmito, cenoura, parmesão, batata palha e molho da casa, além, claro, da Empanada de Carne e a Empanada de Abóbora com Gorgonzola.

Já o Pain pour la Vie, no Shopping ID, aposta em opções bem clássicas para o festival no almoço e jantar, com destaque para o Filé Rosti, tirinhas de filé mignon sobre cama de Batata rosti com bacon e queijo finalizado com molho de cogumelos e azeite de trufa e o Strogonoff de camarão, com arroz branco e batata palha.

Localizado na parte térrea do Nobile Suítes Monumental, no Setor Hoteleiro Norte, o Rock’s Grill chega ao festival com menus no almoço e jantar. Para os pratos principais, o Arroz caldoso de costela com ovo frito mole e o Schnitzel de filé suíno com salada de batatas rústica, filé mignon suíno empanado com crosta de ervas e limão siciliano, prometem.

O Sanctus Café, Bistrô e Adega é outra casa que desembarca na Brasília Restaurant Week com menu para o almoço. O Risoni al gamberi, massa risoni com camarões, alho poró, tomates, manjericão, finalizado com limão siciliano e manteiga, e o Shoulder ao Malbec, manteiga de vinho e aligot figuram entre a lista dos principais.

Com estreia da sua unidade no Park Sul, o Toro Parrilla, aproveita para trazer ao festival pratos bem completos no jantar. O Bife de Chorizo Angus, acompanhado de baião de dois com calabresa e finalizado com queijo provolone, e o Prime Rib de Cerdo, corte do ancho suíno marinado e grelhado na parrilla ao molho barbecue acompanhado de rosti de aipim podem ser pedidos como prato principal.

Na Asa Norte, o italiano Cantucci Osteria oferece a Bruschetta de Lombinho desfiado com Especiarias ou o Gratinado de Ragout de Cogumelos. Os pratos principais do almoço ficam entre o Rosbife de lagarto ao molho Demi-glace, acompanhado de cebolas tostadas e arroz cremoso piemontese, ou a Pescada Amarela em Crosta de ervas finas e parmesão, que também leva molho pomodoro com alcaparras, legumes salteados e tomatinhos confitados com alho.

O The Queen’s Place – Lago Sul estreia na Restaurant Week representando a cozinha inglesa, com opções para o almoço. As entradas são a Croqueta de Frango e o Crisp Zucchini, que leva abobrinha empanada em farinha panko, além de outros acompanhamentos.

O Santé 13 e o Santé Lago compartilham um menu de almoço com cada etapa inspirada em uma canção. “Lá Vem Você…”, do cantor Criolo, inspira as entradas: um mini carpaccio ou um bolinho de salmão com geleia de pimenta e maracujá.

Outro estreante da 26ª RW é o Potiguar Steakshouse, em Águas Claras. A casa voltada para carnes participa no almoço, com destaques para as entradas como os Croquetes ou os Pastéis de queijo, a Parmegiana de Carne com arroz com alho frito e salada ou a Costelinha de porco ao molho barbecue com purê de mandioca para os pratos principais.

O Honoris Causa Cozinha Bar, no SIG, também está apostando no festival no almoço e no jantar. Os destaques vão para a Mini Salada Tropical, a Isca de filé mignon no molho madeira, acompanhado de arroz branco e farofa de alho com banana da terra e ovo pochê, o Bife Ancho grelhado coberto com molho chimichurri, acompanha purê rústico de batata baroa e cubos de bacon e o Mousse de morango com chantilly e amêndoas.

Menu Premium

O Almería Restaurante traz para o almoço pratos que homenageiam grandes clássicos da música popular brasileira, com destaques para a entrada “Morena Tropicana”, um ceviche de frutas acompanhado de chips de batata doce roxa, passando pelo bife à cavalo com fritas no prato “Rancho da Goiaba” até a sobremesa “Yes, nós temos bananas”, um creme patissiere de rum, bananas caramelizadas, merengue e sorvete de baunilha.

No Greta Kouzina, com menu de almoço e jantar, pratos típicos da Grécia levam nomes de grandes artistas musicais gregos como Demis Roussos, Nana Mouskouri, Giórgos Dalaras, Vassilis Tsitsanis, Míkis Theodorakis e Sakis Rouvás. Abobrinhas ganham diferentes preparos na etapa das entradas, a exemplo da Tiganita Kolokithakia, na qual são empanadas ao molho de mel e azeite de hortelã, ou recheadas com arroz de cordeiro e queijo de cabra, no prato Gemista.

Serviço

26ª Brasília Restaurant Week

Quando: 28 de julho a 28 de agosto

Valores:

Menu Tradicional Restaurant Week: R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 jantar de

Menu Plus: R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar

Menu Premium: R$ 79 almoço e R$ 109 jantar

Menu Diamond: R$ 99 almoço e R$ 139 jantar

Para conhecer os restaurantes e menus participantes, acesse o site do evento

Para mais informações: @restaurantweekbrasil