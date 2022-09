Dolce Day traz noite com degustação de 120 rótulos de vinhos e buffet à vontade

A festa acontecerá na Dolce Far Niente de Águas Claras, a R$ 190 por pessoa, com show de Alysson Takaki e convidados

A Dolce Far Niente, restaurante e pizzaria italiano da chef Lídia Nasser, promove, em sua unidade de Águas Claras, o Dolce Day, noite com degustação de vinhos e buffet à vontade, a R$ 190 por pessoa. O evento será nesta terça-feira (4/10), das 19h30 às 23h.

A festa contará com buffet à vontade, composto pelas gastronomias italiana, árabe e japonesa. Também serão servidos cerca de 120 rótulos de vinhos de cinco países – Argentina, Chile, Portugal, Itália e França – selecionados pela Porto a Porto Vinhos.

Nesse dia, o espaço será reconfigurado e receberá mesas altas, tipo lounge, sem cadeiras, para as pessoas circularem na festa, criando um ambiente mais festivo e descontraído, mas com toda elegância de sempre, uma das marcas registradas da Dolce Far Niente.

A noite será animada pelo show do cantor Alysson Takaki e do pianista Mauro Souza, com participação de convidados. No repertório, jazz e clássicos da música internacional.

Os convites para o evento estão à venda no Complexo Gastronômico de Águas Claras e do Sudoeste, a R$ 190 por pessoa. No valor, estão inclusos buffet, vinho, taxa de serviço, couvert artístico e água. As vagas são limitadas.