Doce Maison apresenta cardápio de páscoa

A data mais doce do ano está chegando, e a Doce Maison lançou, recentemente, sua linha Páscoa 2023. As opções trazem ovos para todos os gostos e bolsos, para aqueles que amam chocolate e adoram presentear.

Neste ano, além dos já conhecidos ovos que são um sucesso, o novo menu apresenta um cardápio Fit 100% Belga (sem leite, sem açúcar e glúten), Ovo de Colher Diet e os ovos nos sabores Banoffe e Limão. Vale lembrar que o diferencial dos ovos da Doce Maison é que são feitos com chocolates nobres (nacionais e belgas).

Outras opções de sabores são Caramelo Trufado Meio Amargo, Brigadeiro, Pistache, Ninho Nutella Kinder, Bolovo Chocolatudo, Bolovo Ariane (carro-chefe da Doce Maison), Frutas Vermelhas, Dupla Maison, Dupla Diet Belga, Dupla de Delícias, Cookies e Creme recheado de Nutella, Caramelo com Amêndoas, Dou de Palhas, Casadinho , Tartelete de Limão e Ovo Banoffe. Também há opções de Mini Ovos de Colher (aproximadamente 200g), e a linha fit, diet e vegano, sem açúcar, glúten e leite.

E para a criançada, o Kit Confeiteiro que é sucesso da coleção que acompanha sacos de confeiteiro com recheios de chocolate e confeitos coloridos para customização do ovo e assim estimular a criatividade dos pequenos. Além dos ovos (tradicional), ovos de colher, Coelhinho Belga, Cenoura com Bombons, Cones de Chocolate e Pirulitos de Chocolate.

Confira o cardápio completo:

MENU-Páscoa-Doce-Maison-2023 by Jornal de Brasília on Scribd

Todos os dias novos ovos de Páscoa Doce Maison ficam disponíveis à pronta-entrega no balcão. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 9.9250-9574 ou pelo site da loja.