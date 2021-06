Dia Nacional do Vinho: Complexo Gastronômico comemora com promoção neste domingo (6/6)

Toda carta de vinhos do conglomerado estará com 15% de desconto. São cerca de 300 rótulos entre nacionais e importados

O Dia Nacional do Vinho é comemorado sempre no primeiro domingo de junho e, em 2021, a celebração será neste domingo (6/6). Por isso, o Complexo Gastronômico de Águas Claras e do Sudoeste, comandados pela chef Lídia Nasser, irão oferecer 15% de desconto em toda sua carta de vinhos. São cerca de 300 rótulos, entre nacionais e importados, que abrangem os tintos, rosés e brancos. A promoção é válida apenas para consumo nos restaurantes e exclusivamente no dia 6/6.

Entre as opções disponíveis estão os tintos Malma Esencia Pinot, Alma Negra, Laura Hartwig e Altosur Reserva Malbec. Já, entre os brancos, Monte da Cal, Marquês de Borba, Kumala Chardonnay, dentre outros. Para uma melhor e completa experiência gastronômica, é possível uma harmonização com os pratos dos restaurantes. Os sommeliers das casas estão à disposição para dicas de rótulos para brindar com preparos árabe, italiano e japonês.

Adega do Complexo Gastronômico do Sudoeste. Foto: Thiago Bueno

Dicas de harmonização

Na Dolce Far Niente, a pizza de Quatro Queijos (pomodori pelati, muçarela, gorgonzola, parmesão e provolone) pode ser harmonizada com o vinho tinto leve Aliwen Reserva Pinot. Que tal aproveitar um Alma Negra ou Crux Malbec com o prato Êxtase de Queijo (medalhão de filé-mignon ao molho 4 queijos, acompanhado de risoto de Grana Padano e crocante de parmesão)?

Pizza e vinho Dolce Far Niente. Foto: Thiago Bueno

Pizza e vinho Dolce Far Niente. Foto: Thiago Bueno

Êxtase de Queijo. Foto: Thiago Bueno

Para quem gosta de comida japonesa, no MaYuu Sushi, a dica é o vinho branco Kumala Chardonnay com o querido da casa: o Combinado MaYuu (26 peças – sashimi de salmão (10); joy Nordestino (4); joy Fronteira (4); joy de alho (4); e Guamaré (4)). Já o Teppan de Atum (250g de peixe assado na chapa com legumes salteados na manteiga) vai bem com o vinho branco Monte da Cal.

Combinado MaYuu. Foto: Thiago Bueno

Teppan de Atum. Foto: Thiago Bueno

No Empório Árabe Restaurante, a pedida pode ser uma Costela de Cordeiro (costela com geleia de damasco e arroz com lentilhas) combinada com o vinho tinto Malma Esencia Malbec. Para quem prefere uma carne branca, o Frango ao Molho de Amêndoas (coxa e sobrecoxa de frango, ao molho de amêndoas fatiadas, acompanhadas de legumes cozidos e arroz branco) harmoniza bem com o Malma Esencia Pinot.

Costela de Cordeiro. Foto: Thiago Bueno

Frango ao Molho de Amêndoas. Foto: Thiago Bueno

SERVIÇO

COMPLEXO GASTRONÔMICO

Águas Claras

Avenida Castanheiras 1060, Loja 16 a 19; (61) 3451-4750. De segunda a quinta, das 18h às 23h. Sexta a domingo, das 11h30 às 16h e das 18h às 23h.

Sudoeste

CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751. Diariamente, das 11h às 23h.