Dia Nacional da Cachaça: 7 lugares em Brasília para tomar drinques e caipirinha

Criada no Brasil e produzida desde o século 16, a cachaça foi a primeira bebida alcoólica a ser comercializada na América Latina, segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). Não é à toa que o destilado tem um dia especialmente dedicado a ele, 13 de setembro, celebrado desde 2009 pelo Ibrac. Derivada da cana de açúcar, a aguardente ficou conhecida ao longo das décadas por ser uma excelente base para muitos drinques. Um grande exemplo é a famosa caipirinha, que marca presença no imaginário popular dentro e fora do país como um verdadeiro ícone cultural brasileiro.

Para celebrar este Dia Nacional da Cachaça, aqui vão 7 restaurantes em Brasília que sabem exatamente como usar o destilado, realçando-o e dando vida aos drinks. Entre eles, estabelecimentos que vão da caipirinha clássica a misturas ousadas de ingredientes.

‘A Mano

Em sintonia com sua proposta de massas frescas e artesanais, o ‘A Mano aposta nas frutas da estação para o preparo de suas bebidas. A caipirinha tradicional (R$24) do estabelecimento é uma ótima opção tanto para ser apreciada ao longo da refeição como um digestivo para depois do almoço ou jantar.

Fazenda Churrascada Brasília

Fazendo jus à promessa de experiência gastronômica, a Fazenda Churrascada Brasília desenvolveu um amplo cardápio de caipirinhas, no qual o cliente pode escolher entre 17 opções, que vão desde a tradicional de limão (R$31) até a de uva escura e manjericão (R$31).

Fuego Alma e Vino

Honrando as raízes brasileiras e dando espaço para um ingrediente altamente produzido no nordeste do país, o restaurante Fuego Alma e Vino traz, como carro-chefe das caipirinhas, a de caju. Para preparar o drinque, a casa conta com cinco opções diferentes de cachaça: Seleta (R$12), Nega Fulô (R$19), Vale Verde (R$19), Espírito de Minas (R$23) e Weber Haus (R$23).

Living Heineken Brasília

Inaugurado este ano em Brasília, o Living Heineken oferece, além das conhecidas cervejas e chopes da casa, caipirinha de frutas da estação, que garantem o frescor e o sabor da bebida. Para celebrar o Dia Nacional da Cachaça, o Living terá, ao longo de todo o dia 13 de setembro, uma promoção especial de dose dupla. Isso quer dizer que, na compra de uma caipirinha tradicional (R$29), o cliente ganha outra. A casa oferece ainda dois tipos de cachaça nacional: a Ypioca para a caipirinha tradicional (R$ 29) e, para a caipirinha Premium (R$ 34), a cachaça Seleta.

Mezanino Gastrobar

O Mezanino Gastrobar, que ocupa o rooftop da Torre de TV, tem uma caipirinha (R$ 30) para quem aprecia o drinque brasileiro em sua forma mais clássica, com limão, cachaça, açúcar e gelo. É a combinação perfeita entre o sabor marcante do alambique e a acidez da fruta cítrica. A vista em 360º que o espaço oferece de Brasília é o toque perfeito para deixar a experiência ainda mais especial. Como a gastronomia da casa incorpora referências típicas da cozinha brasileira – assim como elementos da contemporânea, francesa e peruana –, o drinque mais conhecido por aqui não poderia faltar entre as opções do bar.

Entre as terças e quintas-feiras, vale destacar, o gastrobar oferece um happy hour que vai das 17h30 às 20h, com desconto de 30% nos drinques. Para celebrar o Dia Nacional da Cachaça, nesta terça-feira (13/09), a caipirinha estará com 50% de desconto.

Piselli Brasília

Entre os apreciadores de caipirinha, a mais requisitada no Piselli Brasília é a de limão siciliano. Clássica, saborosa e insubstituível. Além da opção mais tradicional, existe o drink autoral Brasiliano, criado pelo restaurante para celebrar a cultura cerratense. O Brasiliano é feito com a famosa cachaça do Waldomiro, produzida na Chapada dos Veadeiros (GO), redução de maracujá e cumarú, limão e manjericão.

Pobre Juan Brasília

Assim como a arquitetura, os drinks do Pobre Juan Brasília também são ousados. Para os amantes de aguardente de cana, a aposta certa é no Brasileirinha (R$ 38). A harmonização entre cachaça envelhecida, sucos de limão, laranja e tangerina, acrescidos de um toque de mel, é um combo único para o paladar.

Serviços:

‘A Mano

Onde: Asa Sul Comércio Local Sul 411 BL D

Funcionamento: seg. à qui., das 12 às 15h e das 19h às 0h; sex. à dom. 12h às 17h e das 19h às 0h.

Mais informações e horários: @amanorestaurante ou (61) 3245-8235

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento: segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h à 00h; sábado, das 11h30 à 00h; e domingo, das 11h30 às 19h.

Reservas: as reservas devem ser feitas pelo link disponibilizado no Instagram da Fazenda Churrascada Brasília.

Para mais informações e reservas: (61) 9 98157-6993 – WhatsApp

Fuego Alma e Vino

Onde: Asa Sul Comércio Local Sul 112 – Asa Sul, Brasília

Funcionamento: seg. a sáb. de 12h às 0h, dom. de 12h às 18h

Mais informações e horários: @fuego_almaevino ou (61) 3245-8159

Living Heineken Brasília

Onde: Praça Pick-Up do Aeroporto Internacional de Brasília

Funcionamento: 24h, todos os dias da semana

Mais informações: @livinghnkbrasilia

Mezanino Gastrobar

Onde: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Funcionamento: terça-feira a domingo

Mais informações e horários: @meza.nino ou (61) 99167-7812

Observação: o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos.

Piselli Brasília

Onde: Iguatemi Brasília Loja 22 Piso Térreo – Lago Norte, Brasília

Funcionamento: seg. à qui. das 12h às 23h, sex. e sáb das 12h à 0h

Mais informações e horários: @pisellibrasilia ou (61) 2780-0326

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi Brasília – Piso Térreo Allbags | Shopping Iguatemi Brasília – Lago Norte, Brasília

Funcionamento: seg. à qui., das 12 às 15h e das 19h às 22h; sex. e sáb. 12h às 16h e das 19h às 23h; dom. das 12h às 20h.

Mais informações e horários: @restaurantepobrejuan ou (61) 3034-5727